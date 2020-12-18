Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

18.12.2020 19:15
Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün başladı.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün başladı.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan idmanla başlayan turuncu-yeşilli takımda, kaleci Ufuk ve sakatlığı devam eden Ceyhun dışında tüm futbolcular sahada yer aldı. Sakatlığı geçen genç sol bek Ahmet Günay, takımdan ayrı düz koşu yaptı. Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, bu akşamki antrenmana ısınma çalışmalarıyla başladı. İdman daha sonra taktiksel çalışmalarla devam etti. Turuncu-yeşilli takım Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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