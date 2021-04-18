Süper Lig'in 35'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Helenex Yeni Malatyaspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamayan Akdeniz temsilcisi, en son 29'uncu hafta Trabzonspor'u mağlup edebildi.

Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda Helenex Yeni Malatyaspor'a 1-0'lık skorla mağlup olan Aytemiz Alanyaspor, deplasman fobisini aşamıyor. Son 13 maçtır galip gelemeyen Yeni Malatyaspor'a yenilen Alanyaspor, ligin ikinci yarısında oynanan maçlarda henüz tek deplasman galibiyeti alabildi. 29'uncu haftada Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Akdeniz temsilcisi, bu sezon konuk olduğu maçlardan sadece 4'ünde kazanabildi. Bu galibiyetleri de ilk yarının başındaki maçlarda kazanan turuncu yeşilli takım, deplasman maçlarında 4 galibiyet ve 4 beraberlikle yalnızca 16 puan toplayabildi.