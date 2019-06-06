Son Dakika Haberleri: Aytemiz Alanyaspor, Erol Bulut ile anlaştı
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Aytemiz Alanyaspor, Erol Bulut ile anlaştı

37 dakika önce

Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile prensipte anlaştığını açıkladı.

Aytemiz Alanyaspor, Erol Bulut ile anlaştı, System.String[]
Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile prensipte anlaştığını açıkladı.
Sezon sonu sözleşmesi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşamayan turuncu-yeşilli kulüp, Evkur Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Erol Bulut ile anlaştı.
Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, teknik direktör Erol Bulut ile prensip anlaşması sağlamıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki hafta içinde imzalanacaktır." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:29 Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Spor
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