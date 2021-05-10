Aytemiz Alanyaspor evindeki son maçta Erzurumspor'u ağırlayacak - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor evindeki son maçta Erzurumspor'u ağırlayacak

10.05.2021 13:00
Aytemiz Alanyaspor evindeki son maçta Erzurumspor'u ağırlayacak, System.String[]

AYTEMİZ Alanyaspor bu sezon evinde oynayacağı son maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.

AYTEMİZ Alanyaspor bu sezon evinde oynayacağı son maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'in 41'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Bu sezon evindeki son maça çıkacak Alanyaspor, düşme hattından kurtulmayı hedefleyen rakibinden puan ya da puanlar almak istiyor. Karşılaşma yarın saat 20.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak. Son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, 57 puanla 7'nci sırada yer alıyor. Ligin bitimine son 2 hafta kalırken Alanyaspor 5'incilik hedefini korumak istiyor.

ALANYASPOR EVİNDE KAYBETMİYORBugüne kadar ligde 3 kez karşı karşıya gelen iki ekip 1'er galibiyet aldı, bir maçta da puanları paylaştı. Ligin ilk yarısında Erzurum'da oynanan maç 1-1'lik skorla sona erdi. Geçen sezon Alanya'da oynanan maçı ise ev sahibi ekip 2-1'lik sonuçla kazandı. Akdeniz temsilcisi evinde oynadığı son 3 maçtan da puan almayı başarırken, ligde son 3 maçtır kazanamıyor. Düşme hattındaki Erzurumspor ise son 3 deplasman maçının 2'sini kazanırken, ligde son 3 maçtır kaybediyor.Aytemiz Alanyaspor maçın hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü. Turuncu-yeşillilerde Khouma Babacar, Salih Uçan ve Ahmet Gülay sakatlıkları nedeniyle yarın kadroda yer almayacak. Salih, 39'uncu haftada deplasmanda oynadığı Kasımpaşa maçında sakatlanmış ve elmacık kemiğinde 2 kırık belirlendiği için sezonu kapattığı açıklanmıştı.Cezalı oyuncu bulunmayan Alanyaspor'da Efecan Karaca, François Moubandje, Jose Marafona ve Manolis Siopis sarı kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular Erzurumspor maçında kart görmeleri durumunda ligin son haftası deplasmanda oynanacak MKE Ankaragücü mücadelesinde cezalı duruma düşecek.MUHTEMEL KADROAytemiz Alanyaspor'un Erzurumspor maçında sahada olması beklenen 11'i şöyle: Marafona- Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Efkan, Davidson, MustafaSAKAT: Khouma Babacar, Salih Uçan, Ahmet GülayCEZALI: Yok

Aytemiz Alanyaspor evindeki son maçta Erzurumspor'u ağırlayacak
Aytemiz Alanyaspor evindeki son maçta Erzurumspor'u ağırlayacak
Aytemiz Alanyaspor evindeki son maçta Erzurumspor'u ağırlayacak
Aytemiz Alanyaspor evindeki son maçta Erzurumspor'u ağırlayacak
Aytemiz Alanyaspor evindeki son maçta Erzurumspor'u ağırlayacak

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Aytemiz Alanyaspor, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor evindeki son maçta Erzurumspor'u ağırlayacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Mescid-i Aksa'da vahşet veren olay: Filistinlileri önce arabasıyla ezdi, sonra ateş etti Mescid-i Aksa'da vahşet veren olay: Filistinlileri önce arabasıyla ezdi, sonra ateş etti Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı Sedat Peker'den çok konuşulacak yeni bir iddia daha: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi Sedat Peker'den çok konuşulacak yeni bir iddia daha: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi "Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen? Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen? Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin? Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı!

Son Dakika Haberleri
14:13 Mescid-i Aksa'yı korumak için binlerce Filistinli yürüyüşe geçti
14:10 Mescid-i Aksa'da vahşet veren olay: Filistinlileri önce arabasıyla ezdi, sonra ateş etti
13:56 Dağ çileğinin kilosu 200 liradan satılıyor
13:51 Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı
13:47 Diyarbakır'da kayyum tarafından yaptırılan heykellere muhalefetten tepki geldi
13:29 Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı
13:07 Son Dakika: Öğle ezanının ardından tüm camilerde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunacak ve dualar edilecek
12:37 ''Ölüm'' notu bırakıp kaybolmuştu, cansız bedeni su kanalından çıktı!
12:16 "Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi
12:11 Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer!
Mescid-i Aksa'yı korumak için binlerce Filistinli yürüyüşe geçti Mescid-i Aksa'yı korumak için binlerce Filistinli yürüyüşe geçti         
14:13
Dağ çileğinin kilosu 200 liradan satılıyor Dağ çileğinin kilosu 200 liradan satılıyor         
13:57
Diyarbakır'da kayyum tarafından yaptırılan heykellere muhalefetten tepki geldi Diyarbakır'da kayyum tarafından yaptırılan heykellere muhalefetten tepki geldi         
13:48
Joe Biden, Prens Harry ve Jennifer Lopez'in katıldığı konserde dev bağış miktarı! 302 milyon dolar toplandı Joe Biden, Prens Harry ve Jennifer Lopez'in katıldığı konserde dev bağış miktarı! 302 milyon dolar toplandı         
13:27
''Ölüm'' notu bırakıp kaybolmuştu, cansız bedeni su kanalından çıktı! ''Ölüm'' notu bırakıp kaybolmuştu, cansız bedeni su kanalından çıktı!         
12:37
Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer! Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer!         
12:12
Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum         
11:46
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu         
11:33
2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi         
11:04
Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti         
10:53
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Yavru Vatan'da kriz yarattı! EOKA'cı Sampson ve KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın sahnesi tepkiye yol açtı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Yavru Vatan'da kriz yarattı! EOKA'cı Sampson ve KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın sahnesi tepkiye yol açtı         
10:40
Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı         
10:02
Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor         
09:53
16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı 16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı         
09:36
10 yıl önce aralarında tartışma yaşayan komşular, evlerine çıkabilmek için aynı yola 2 farklı merdiven yaptı 10 yıl önce aralarında tartışma yaşayan komşular, evlerine çıkabilmek için aynı yola 2 farklı merdiven yaptı         
09:22
Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak         
09:14
Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki         
17:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2021 14:20:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aytemiz Alanyaspor evindeki son maçta Erzurumspor'u ağırlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement