Son Dakika Haberleri: Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe'de Forma Giyen Futbolcu Ozan Tufan'ı Kadrosuna Kattığını Açıkladı.

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe'de Forma Giyen Futbolcu Ozan Tufan'ı Kadrosuna Kattığını Açıkladı.

26 dakika önce

IHAAW154937-SPO/05-01-2019- Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe'de Forma Giyen Futbolcu Ozan Tufan'ı Kadrosuna Kattığını Açıkladı., System.String[]
IHAAW154937-SPO/05-01-2019

- Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 05.01.2019 15: 49: 37 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:55 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, Ozan Tufan, Spor
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