Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe'de Forma Giyen Futbolcu Ozan Tufan'ı Kadrosuna Kattığını Açıkladı.
26 dakika önce
IHAAW154937-SPO/05-01-2019- Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:55 Kaynak: İHA
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