Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından - Ersun Yanal ve Erol Bulut
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Süper Lig'in 4. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:16 Kaynak: AA
Süper Lig'in 4. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi.
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