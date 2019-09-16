Son Dakika Haberleri: Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından - Ersun Yanal ve Erol Bulut
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Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından - Ersun Yanal ve Erol Bulut

52 dakika önce

Süper Lig'in 4. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.

Süper Lig'in 4. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi.

Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından - Ersun Yanal ve Erol Bulut

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:16 Kaynak: AA
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