Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar

Aytemiz Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında takımlar 12. kez karşı karşıya geldi.

Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında takımlar 12. kez karşı karşıya geldi.

Oynanan kupa ve lig maçlarında Alanyaspor'un 5-4 üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcileri, iki maçta ise yenişemedi.

Ev sahibi ekipte sakatlığı devam eden Manolis Siopis kadroda yer almadı.

Şilili futbolcu Junior Fernandes, turuncu-yeşilli forma ile 100. maçına çıktı.

Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor karşısına kalede Marafona ile sahaya çıkarken savunma dörtlüsünde Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala yer aldı. Ortada Ceyhun Gülselam, Salih Uçan ikilisine yer veren turuncu-yeşilliler, bu isimlerin önünde Bakasetas'a şans tanıdı. Hücum kanatlarında Efecan Karaca ve Junior Fernandes'e görev yapan Alanyaspor'da forvette ise Cisse gol aradı.

Antalyaspor, Beşiktaş maçının ilk 11 ile sahada

Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde Antalyasporlu futbolcu Celustka için doğum günü kutlaması yapıldı.

Bu maçta kırmızı-beyazlı futbolcu Bahadır Öztürk sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Beşiktaş karşılaşması ilk 11'ini bozmayan Fraport TAV Antalyaspor ise karşılaşmaya Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Veysel Sarı, Kudriashov, Hakan Özmert, Fredy, Amilton, Podolski, Sinan Gümüş, Jahovic ilk 11'i ile başladı.

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 09:27 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar - Son Dakika Spor
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