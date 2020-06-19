Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 yenen Aytemiz Alanyaspor, finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 12:26 Kaynak: AA
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