Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'ı konuk edecek

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynan 7 maçta Alanyaspor hiç kazanamadı. Turuncu-yeşillilerde hedef Galatasaray karşısında ligde ilk zaferi elde etmek.



Süper Lig'de bu sezon oynadığı 30 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Aytemiz Alanyaspor 48 puanla 7. sırada bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek için ilk 5'e girmeyi hedefleyen Alanyaspor, yarınki karşılaşmada da 3 puan için sahaya çıkacak. Turuncu-yeşilli ekip, bu sezon Galatasaray ile 3 kez karşılaştı. İki takım, bu sezon Süper Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşı karşıya geldi. Alanyaspor, ligde sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan maçı 1-0 kaybetmişti.



Galatasaray'ı kupadan eledi



Turuncu yeşilliler, İstanbul temsilcisi ile Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştı. İlk maçı 2-0 kazanan Alanyaspor, rövanşta 3-1 mağlup olmasına rağmen rakibini kupadan eledi.



Süper Lig'de 8. randevu



Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray yarın oynanacak maçla Süper Lig'de 8. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan maçlardan ilk 5'ini Galatasaray kazandı. 6. müsabaka beraberlikle sona ererken, son karşılaşmayı da kazanan Galatasaray, Alanyaspor'a mağlup olmadı. Geride kalan 7 maçta Akdeniz temsilcisi 6 gol atarken, Galatasaray 21 gol kaydetti.



Muhtemel 11



Alanyaspor'un Galatasaray karşısına, "Marafona, N'Sakala, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Ceyhun, Salih, Bakasetas, Fernandes, Efecan, Cisse" 11'i ile çıkması bekleniyor.



Welinton yok



Sarı kart cezalısı Welinton de Souza Galatasaray karşısında takımını yalnız bırakacak. Hafif sakatlığı bulunan Djalma Campos'un forma giyip giyemeyeceği ise yarın netlik kazanacak.



Yarın oynanacak Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray karşılaması Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. - ANTALYA