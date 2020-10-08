Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmaları yaptı.
Milli takım kamplarında yer alan Efecan Karaca, Bakasetas, Tzavellas ve Bareiro antrenmana katılmadı.
Turuncu-yeşilliler, yarın çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.
- Kaynak: AA
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