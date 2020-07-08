Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçından notlar - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçından notlar

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Aytemiz Alanyaspor, 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan ligdeki 7 maçta rakibini yenemedi.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Aytemiz Alanyaspor, 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan ligdeki 7 maçta rakibini yenemedi.

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Galatasaray, Alanyaspor karşısına son maçına göre iki değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı takımda, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Feghouli'nin yerine Adem Büyük'ü, sakatlanan Saracchi'nin yerine Linnes'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Kiralık sözleşmesi sona erdiği için takımdan ayrılan Henry Onyekuru'nun yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone ile sakatlığı bulunan Mario Lemina ve Radamel Falcao Aytemiz Alanyaspor müsabakasının kadrosunda yer almadı.

Belhanda, "dalya" dedi

Sarı-kırmızılı ekibin Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, 100. resmi maçına çıktı.

Galatasaray'a 2017-2018 sezonunda transfer olan Belhanda, Süper Lig'de 74. kez forma giydi. Tecrübeli futbolcu, 11 Avrupa kupası, 13 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa müsabakasında sarı-kırmızılı formayı terletti.

Belhanda, 2 Süper Lig şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası ve bir TFF Süper Kupa sevinci yaşadı.

Adem Büyük döndü

Sakatlıklar nedeniyle son 2 maçına santrforsuz çıkan sarı-kırmızılı ekipte, Adem Büyük cezasını tamamladı ve maçın ilk 11'inde kendine yer buldu.

Sarı-kırmızılı takım, maça Okan Kocuk, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük ile başladı.

Alanyaspor'da bir değişiklik

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Ankaragücü deplasman maçına göre kadroda bir değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Bulut, Galatasaray karşısında sarı kart cezalısı Welinton yerine Georgios Tzavellas'a, görev verdi.

Akdeniz ekibi, müsabakaya Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Efecan Karaca, Bakasetas, Onur Bulut, Cisse'den oluşan 11 ile çıktı.

Aytemiz Alanyaspor ile bu sezonki 4. maç

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Aytemiz Alanyaspor ile 3 kez karşılaştı.

İki takım, bu sezon Süper Lig'de bir, Ziraat Türkiye Kupası'nda iki kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, ligde sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanmıştı.

Sarı-kırmızılılar, Akdeniz temsilcisi ile Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştı. İlk maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, rövanşta 3-1 galip gelmesine rağmen elendi.

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 8. randevuda

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'de 8. kez birbirlerine rakip oldu.

İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan maçlardan 6'sını Galatasaray kazandı. Bir karşılaşma beraberlikle tamamlanırken Galatasaray rakibine mağlup olmadı.

Geride kalan 7 maçta sarı-kırmızılı takımın 21 golüne, Alanya ekibi 6 golle yanıt verebildi.

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Adem Büyük, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 21:09 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçından notlar - Son Dakika Spor
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