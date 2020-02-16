Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği maçının ardından

Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, maç içinde yaptıkları basit hatadan dolayı gol yediklerini söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, bugün kendi stadında 3 puan almak isteyen bir takımları olduğunu belirtti.

Maçın istedikleri gibi başladığını anlatan Bulut, şunları kaydetti:

"İlk yarıda aslında yakaladığımız pozisyonları değerlendirmiş olsaydık, ikinci yarıda bu kadar sıkıntı olmazdı. Kontrataktan yakalandığımız birkaç pozisyon vardı. Nitekim rakibin de o kontrataktan attığı bir gol oldu. İşimiz biraz daha zorlaştı. Son bölümde Djalma Campos'un arka adalesinde sorun olunca 10 kişi oynadık ama önemli olan yakaladığımız pozisyonları değerlendirmemiz. Onları değerlendiremeyince işiniz zorlaşıyor. Bugün de böyle bir gündü."

Bugüne kadar yürüdükleri yolda çok iyi işler yaptıklarını aktaran Bulut, yaşadıkları mağlubiyetten de ders çıkarmaları gerektiğini dile getirdi.

Yaptıkları hataları düzeltmek için daha oynanacak maçlarının olduğunu belirten Bulut, "İnşallah bu hataları bir daha yapmayız. Hücum yaparken tedbiri elden bırakmamak lazım. Ne olursa olsun ufak tefek hatalar da yaptığınızda cezalandırılıyorsunuz. Bugün olduğu gibi. Ufak hatadan bir gol oldu ve nitekim maçı kaybettik." diye konuştu.

Bir basın mensubunun kadroda yer almayan oyuncuları sorması üzerine Bulut, Siopis ve Salih Uçan'ın sakatlıklarının bulunduğunu belirtti. Bulut, Nsakala'nın ilk 11'de oynamamasının nedenini ise son maçtaki performansına bağladı.

Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, güzel ve mücadeleli bir maç olduğunu söyledi.

Kalecilerin ön plana çıktığı bir mücadelenin yaşandığını dile getiren Hamzaoğlu, "Her iki takım kalecisini kutluyorum. Çok önemli kurtarışlar yaptılar. İki takım oyuncularını da kutluyorum, çok güzel bir mücadele ortaya koydular. Şartlara göre iyi bir oyun oynandığını düşünüyorum. Çok heyecanlı bir oyun oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kendileri için çok önemli bir maça çıktıklarını söyleyen Hamzaoğlu, gelecek hafta sahalarında MKE Ankaragücü ile karşılaşacaklarını, bu müsabaka öncesi buradan aldıkları 3 puanın önemli olduğunu vurguladı.

Hamzaoğlu, maçı kazandıkları için mutlu olduğunu ifade etti.

Alanyaspor'u ve Erol Bulut'u hem ligde hem de kupadaki başarılarından dolayı tebrik eden Hamzaoğlu, sezon başından beri sahada keyifle izledikleri bir Alanyaspor gördüklerini kaydetti. Hamzaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün biz onlara fırsat vermeden, kendimiz fırsatlar yakalamaya çalıştık. Zaman zaman da bunda başarılı olduk ve bunlardan birini de değerlendirdik. Sevindiğimiz bir şey de Stancu'nun tekrar golle dönmüş olması. Mutluyuz, bundan sonraki maçlarda yine aynı oyunumuzu, bugüne kadar kaybettiğimiz maçlar da dahil oyun anlayışını sürdürmeye gayret edeceğiz. Daha iyi duruma getirmeye çalışacağız. İnşallah bundan sonraki maçlarda da her şey gönlümüzce olur."