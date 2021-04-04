- Özcan Bizati: "Daha fazla puana ihtiyacımız var"

ANTALYA - Aytemiz Alanyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, "Alanyaspor'u kuvvetli olduğumuzu yöne çekmeyi başardık. Puanlara yeni başladık, daha fazla puana ihtiyacımız var" dedi.

Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşan Gençlerbirliği, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, maçın zor geçeceğinin bilincinde sahaya çıktıklarını belirterek, "İstediğimiz maçı oynamamız gerekiyordu. Alanyaspor'un belirli bir formatı vardı ve sezon başından beri çok iyi mücadele etti. Alanyaspor'un büyük rakiplere karşı da başarılı bir oyun formatı vardı. Bizim de o formatta oynamamız gerekiyordu. Alanyaspor'u bizim kuvvetli olduğumuzu yöne çekmemiz gerekiyordu ve bugün onu başardık. Puanlara yeni başladık, daha fazla puana ihtiyacımız var" diye konuştu.