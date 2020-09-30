Aytemiz Alanyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Aytemiz Alanyaspor pazar günü evinde oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.

Aytemiz Alanyaspor, 4 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Turuncu yeşilliler bu maçın hazırlıklarına bu akşam saat 19.00'da Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki turuncu yeşilliler, idmana koordineli ısınma hareketleriyle başlarken, taktik içeren çalışmalarla devam etti.Alanyaspor maç hazırlıklarını yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.