Aytemiz Alanyaspor, Haydar, Efecan ve Tzavellas'ın Sözleşmelerini Uzattı

Aytemiz Alanyaspor kaleci Haydar Yılmaz, orta saha oyuncusu Efecan Karaca ve defans oyuncusu Giorgios Tzavellas'ın sözleşmelerini yapılan imza töreniyle uzattı.

Aytemiz Alanyaspor kaleci Haydar Yılmaz, orta saha oyuncusu Efecan Karaca ve defans oyuncusu Giorgios Tzavellas'ın sözleşmelerini yapılan imza töreniyle uzattı.



Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde Haydar Yılmaz, Georgios Tzavellas ve Efecan Karaca'nın bu sezon sonunda sona erecek olan sözleşmeleri uzatıldı. Alanyaspor'a Kartalspor'dan gelen ve TFF 2. Lig'den beri 6 yıldır Alanyaspor forması giyen Haydar ile 2 yıl, Efecan'la ise 3 yıllık yeni sözleşme yapıldı. 2016-2017 sezonunun devre arasında Yunanistan'ın PAOK takımından Alanyaspor'a transfer edilen ve takım kaptanlığına kadar yükselen Tzavellas ile de 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.



İmza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor'un 3 takım kaptanıyla sözleşme yenilediklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Bu futbolcularımız kulübün evlatları oldu. İkinci ligden bu yana her anlamda kader birliği yaptığımız takım kaptanlarımız Haydar ve Efecan takımın bana göre demirbaşlarıdır. Diğer taraftan Georgios Tzavellas yine takım kaptanlarımızdan. O da kulübün demirbaşları listesine dahil oldu. İnşallah hem kulübümüz hem de futbolcu kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olur. Haydar Yılmaz ve Georgios Tzavellas 2021, Efecan Karaca'nın ise 2022 yılına sözleşmelerini uzatıyoruz. Özellikle 3 takım kaptanının sözleşmeyi uzatması ayrıca gurur verici bir tablo, daha hep birlikte ilerleyeceğimiz çok yol var. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.



Tzavellas: "Burası artık benim evim"



Georgios Tzavellas, Alanyaspor'da olduğu için memnuniyetini ifade ederek, "Bu kulübü ailem gibi görüyorum. İlk baştan bugüne kadar herkes beni kabullendi. Başkanımızın da söylediği gibi bizi evlatları gibi gördü. Bundan dolayı elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Önümüzdeki yıllarda kendimizi daha çok geliştirip, daha iyi olmalıyız. Bu kulüp için de geçerli. Çünkü kulüp gittikçe büyüyor. Geriye dönüp baktığımda geride kalan 2 yıldan sonra burada olduğum için Hasan Çavuşoğlu ile Mevlüthan Çavuşoğlu'na minnettarım. Burası artık benim evim. Takım kaptanlarıma, futbolculara, kulüp çalışanlarına ve herkese ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Yılmaz: "Ailemde, evimde kaldığım için mutluyum"



Alanyaspor'un tecrübeli kalecisi ve kaptanı Haydar Yılmaz, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun 2 yıllık yeni sözleşme teklifini hiç düşünmeden kabul ettiğini belirterek, "Bugünkü heyecanımı belirtmem için kelimeler kifayetsiz kalır. Kulübüm, beni ailesi gibi göreni, personelinden yönetimine, başkanımıza kadar, söylediği sözler beni mutlu etti. Şampiyonluklar yaşadık, iyi günde kötü günde omuz omuza mücadele verdik ve sırt sırta verdik. Güzel günler geçirdik ve bu güzel günler sayesinde de başkanımız her zaman hakkını verdi. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Bize her zaman bir başkan gibi değil bir baba ve ağabeyi gibi yaklaştı. 2 yıllık yeni bir anlaşma teklif etti ve düşünmeden anlaştık. Çünkü aramızda saygı ve sevgi var. Ailemde, evimde kaldığım için mutluyum. Benim için sıfırdan yeni bir sayfa açıldı. Kulübü daha üst seviyelere taşıyabilmek için elimden gelenin fazlasını göstereceğim, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bugünlere ulaşmamızı sağlayan kulüp çalışanlarına, futbolcu arkadaşlarıma, siz gazetecilere ve herkese teşekkürlerimi iletmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



Efecan Karaca: "Herkese daha iyi ve daha güzel bir Efecan izlettireceğim"



Sözlerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür ederek başlayan Efecan Karaca ise, "Başkanımın da dediği gibi 6 yıldır buradayız. Omuz omuza gögüs gererek zorlukları başardık. Güzel başarılara imza attık ve 3 yıldır da Süper Lig'deyiz. Burada güzel bir aile ortamı var. Başkanım benim için fedakarlıklar yaptı, ben de onun için yaptım. İnşallah hayırlısıyla herkese daha iyi ve daha güzel bir Efecan izlettireceğim. Sahaya çıkınca taraftarlarımıza, Alanyaspor'u izleyen herkese en iyi Efecan'ı göstermeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.



"Alanya'yı ve Alanyaspor'u seviyoruz"



Bir gazetecinin 'Alanyaspor'a Kartalspor'dan birlikte geldiniz ve 6 yıldır da aynı takımda birlikte mücadele ederek başarılar kazandınız. Neler düşünüyorsunuz' şeklindeki sorusunu da cevaplayan Haydar, şunları söyledi:



"İlk transfer teklifi geldiğinde Efecan'la telefonda konuşmuştuk. Başkanım da belki kızacak ama o zaman 'Alanyaspor neresi, tatile mi gideceğiz' diye aramızda bir muhabbet geçmişti. Ama sonrasında ben Efecan'dan önce gelerek imza atmıştım. Buraya geldim ve atmosferi gördüm. Başkanım Hasan Çavuşoğlu ve Kamil Köseoğlu'nun hakkı çoktur. Burada kocaman bir aile olduk. Hiç bir zaman da buradan gitmeyi düşünmedik. Ortam güzel, atmosfer güzel ve şehir güzel. Bu yüzden Alanya'yı ve Alanyaspor'u seviyoruz, mutluyuz burada."



"İyi ki Alanyaspor'a gelmişiz"



Aynı soruyu yanıtlayan Efecan Karaca ise, "Buraya geleli 6 yıl oldu, tabi ki insan gelmeden önce düşünüyor, Alanyaspor 2. Lig'de düşmemeye oynayan bir takımdı ama bizi çok istiyorlardı. Başkanım da zaten her açıklamasında söylüyor, benim için İstanbul'a gelmişti. Orada görüşmüştük. 2. Lig'deki bir kulüp başkanının oraya kadar gelerek bu fedakarlığı yapması, beni gururlandırmıştı. Beni çok isteyen bir kulübe gitmem gerektiğini düşündüm. Allah nasip etti, güzel başarılar kazandık. 2. Lig'den TFF 1. Lig'e, sonra Süper Lig'e çıktı. 3 yıldır da Süper Lig'deyiz. Düzenli bir kulübümüz var. Başarıya aç bir kulübüz, şimdi daha da gelişiyoruz. Yeni tesislerimiz de yapılıyor. İnşallah hedeflerimiz de artık daha yükseklerde olacak. Düşmeye oynayan değil, ilk 10 içinde Avrupa kupalarını zorlayacak bir kulüp olması gerekiyor. Bunun için de başkanımız ve yönetim kurulumuz daha iyisi için uğraşıyor. Güzel bir ortam var, gördüğünüz gibi 2. yarıda da yükselen bir performans var. Daha da ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız. İyi ki gelmişiz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

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