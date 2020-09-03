Aytemiz Alanyaspor kabuk değiştiriyor - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor kabuk değiştiriyor

AYTEMİZ Alanyaspor bu sezon kabuk değiştiriyor.

Aytemiz Alanyaspor kabuk değiştiriyor, System.String[]

AYTEMİZ Alanyaspor bu sezon kabuk değiştiriyor. Teknik direktör değişimine gidilen kulüpte şu ana kadar 16 oyuncu takımdan ayrılırken, 7 oyuncu kadroya dahil oldu.

Aytemiz Alanyaspor'da, geçen sezon sonunda 10 oyuncunun sözleşmesi sona eriyordu. Bu 10 isimden 7'sinin ilk 11'de sık tercih edilen futbolcular olması takımın gelecek sezon kabuk değiştireceğini gösterdi. Junior Fernandes, Papiss Cisse, Fabrice N'Sakala, Djalma Campos, Ceyhun Gülselam, Baiano, Cenk Gönen, Eray Birniçan, Kaan Kanak ve kiralık Yacine Bammou sözleşmesi sona eren futbolcular oldu.

GİDEN GİDENEBu 10 futbolcudan sözleşmesini yenileyen sadece Ceyhun Gülselam olurken, bu futbolcuların yanı sıra takımla kontratı devam eden kaleci İsmail Ünal ve Murat Sevimler Alanya'nın 3'üncü lige yeni yükselen temsilcisi Kestelspor'a, Siddik Çelik Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a kiralık, Welinton de Souza takasla Beşiktaş'a ve Musa Çağıran da Konyaspor'a transfer oldu. Bunların yanı sıra 3 futbolcu da sözleşmesini feshederek başka takımlara transfer oldu. Lokman Gör TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'a, İsaac Sackey Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'a, geçen sezon Gaziantep FK'da kiralık oynayan kaleci Haydar Yılmaz da yine TFF 1'inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor'a imza attı.SADECE 4 FUTBOLCUNUN HENÜZ BİR TAKIMI YOKAlanyaspor ile sözleşmesi sona eren futbolculardan Junior Fernandes Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından İttihad Kalba, Fabrice N'Sakala Beşiktaş, Cenk Gönen Denizlispor, Kaan Kanak Erzurumspor ile anlaşırken, kiralık olarak geçen sezon takımda yer alan Yacine Bammou da takımı Caen'e döndü. Sözleşmesi sona eren futbolculardan geçen sezonun gol krallığı yarışındaki en büyük adaylarından Papiss Cisse, Djalma Campos, Baiano ve Eray Birniçan ise henüz bir takımla anlaşma sağlamadı.ŞİMDİLİK 16 FUTBOLCU GİTTİ, 7 FUTBOLCU GELDİAlanyaspor bu sezon yepyeni bir kadro oluştururken, giden oyuncularının hepsinin yerini henüz doldurmadı. Sol bek ve forvetin as oyuncularının kim olacağı merak konusu olurken, Alanyaspor bugüne dek orta sahaya 1860 München takımından 24 yaşındaki Efkan Bekiroğlu'nu, on numara olarak Sion'dan 22 yaşındaki Berkan Kutlu'yu, sol kanada Guimaraes'ten 29 yaşındaki Davidson'u, santrfor olarak Monterrey'den 24 yaşındaki Adam Bareiro'yu, sol beke Beşiktaş'tan kiralık olarak 17 yaşındaki Ahmet Gülay'ı, en son Yeni Malatyaspor'a transfer olan ve sözleşmesi sona eren eski futbolcusu kaleci Ufuk Ceylan'ı ve Beşiktaş'tan Welinton de Souza transferinde takasla stopere 22 yaşındaki Fatih Aksoy'u kadrosuna kattı. 5 Ekim'de bitecek olan yaz transfer döneminde Akdeniz temsilcisinin kısa süre sonra bir futbolcuya daha imza attırması bekleniyor.KÖKLÜ DEĞİŞİME TEKNİK DİREKTÖR DE DAHİL OLDU

Alanyaspor'un büyük oranda değişen kadrosunun yanı sıra takımdan ayrılan ilk isimlerden biri de geçen sezon turuncu yeşilli takımla birçok başarıya ve ilke imza atan Erol Bulut oldu. Genç teknik direktör Fenerbahçe ile anlaşırken, Alanyaspor'un başına da yine başka bir genç hoca Çağdaş Atan geldi. Daha önce Sergen Yalçın ile birlikte çalışan ve onun yardımcı hocalığını yapan Atan, Alanyaspor'da da Sergen Yalçın'ın yanında yer aldı. Takımın genel kimyasını bilen Çağdaş Atan ilk teknik direktörlük tecrübesini de Alanyaspor ile yaşıyor.


Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 10:59 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor kabuk değiştiriyor - Son Dakika Spor

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