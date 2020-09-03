Aytemiz Alanyaspor kabuk değiştiriyor

AYTEMİZ Alanyaspor bu sezon kabuk değiştiriyor. Teknik direktör değişimine gidilen kulüpte şu ana kadar 16 oyuncu takımdan ayrılırken, 7 oyuncu kadroya dahil oldu.

Aytemiz Alanyaspor'da, geçen sezon sonunda 10 oyuncunun sözleşmesi sona eriyordu. Bu 10 isimden 7'sinin ilk 11'de sık tercih edilen futbolcular olması takımın gelecek sezon kabuk değiştireceğini gösterdi. Junior Fernandes, Papiss Cisse, Fabrice N'Sakala, Djalma Campos, Ceyhun Gülselam, Baiano, Cenk Gönen, Eray Birniçan, Kaan Kanak ve kiralık Yacine Bammou sözleşmesi sona eren futbolcular oldu.

Alanyaspor'un büyük oranda değişen kadrosunun yanı sıra takımdan ayrılan ilk isimlerden biri de geçen sezon turuncu yeşilli takımla birçok başarıya ve ilke imza atan Erol Bulut oldu. Genç teknik direktör Fenerbahçe ile anlaşırken, Alanyaspor'un başına da yine başka bir genç hoca Çağdaş Atan geldi. Daha önce Sergen Yalçın ile birlikte çalışan ve onun yardımcı hocalığını yapan Atan, Alanyaspor'da da Sergen Yalçın'ın yanında yer aldı. Takımın genel kimyasını bilen Çağdaş Atan ilk teknik direktörlük tecrübesini de Alanyaspor ile yaşıyor.