Aytemiz Alanyaspor kabuk değiştiriyor

Aytemiz Alanyaspor'da sezonun bitmesiyle birlikte 8 oyuncunun sözleşmesi sona ererken, turuncu yeşilli takımda 9 Haziran'da yapılacak olağan kongre ile yönetim de yenilenecek. Hasan Çavuşoğlu kongredeki tek aday.

Aytemiz Alanyaspor 2020- 2021 sezonunun sona ermesinin ardından yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. İlk olarak kadroya geçen sezon Gençlerbirliği takımında forma giyen ve eski oyuncusu olan Candeias'ı kattı. Transfer çalışmalarına devam eden Alanyaspor'da 8 oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Damian Kadzior, François Moubandje ve Adam Bareiro kiralık oyuncular olurken, Salih Uçan, Steven Caulker, Juanfran, Mustafa Pektemek ve Ceyhun Gülselam'ın ise sözleşmesi bitti. Alanyaspor'un şu ana kadar yalnızca Juanfran ile sözleşme yenilediği öğrenilirken, kiralık oyuncuların hepsi takımdan ayrıldı. Salih Uçan, Steven Caulker ve Ceyhun Gülselam'ın birçok takımdan talibi olduğu söylentileri dolaşırken, Salih'in Beşiktaş ile Caulker'ın da Fenerbahçe ile anlaştığı iddiaları ortaya atıldı.