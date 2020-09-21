Aytemiz Alanyaspor, Kırbıyık Holding ile 1 yıllık reklam sponsorluğu sözleşmesi imzaladı - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor, Kırbıyık Holding ile 1 yıllık reklam sponsorluğu sözleşmesi imzaladı

- Aytemiz Alanyaspor, Kırbıyık Holding ile 1 yıllık reklam sponsorluğu sözleşmesi imzaladı Aytemiz Alanyaspor, Kırbıyık Holding ile 1 yıllık reklam sponsorluğu sözleşmesi imzaladı.

- Aytemiz Alanyaspor, Kırbıyık Holding ile 1 yıllık reklam sponsorluğu sözleşmesi imzaladı

ANTALYA - Aytemiz Alanyaspor, Kırbıyık Holding ile 1 yıllık reklam sponsorluğu sözleşmesi imzaladı. Kırbıyık Holding, Aytemiz Alanyaspor'a stadyumdaki reklam alanlarından bazı bölgelerine, skorboard, antrenman sahası ve formada sol kol detayı olarak reklam sponsoru oldu.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza törende konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan ÇAvuşoğlu, "Alanyaspor hepimizin. Herkesin destek çıkması lazım. Şahin ağabey de bunlardan bir tanesi. Kendisi sponsor olarak destek vermek istedi. Bu bizim için de önemli. Hep beraber daha iyi şeyler yapacağız. Bölgede yatırımları var ve daha büyük yatırımlar yapacağına inanıyorum. Şahsım ve kulübüm adına teşekkür ediyorum" dedi.

Kırbıyık: "Alanya bizim bölgemiz"

İmza töreninde konuşan Şahin Harun Kırbıyık ise şunları söyledi:

"Alanya bizim bölgemiz. Futbol tamamen para oyunu. Yani para olmazsa maalesef futbol olmaz. Çok iyi performanslı futbolcular dahil para dediğimiz şey olmadıktan sonra hareket etmiyorlar. O yüzden biz de bunu düşünerek Alanyaspor'umuzun bir nebze yanında olabilirsek ne mutlu diyerek geldik. Başkanımın sözü doğrultusunda yapmamız gereken ne varsa oradayız" diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor, Kırbıyık Holding ile 1 yıllık reklam sponsorluğu sözleşmesi imzaladı

Aytemiz Alanyaspor, Cengiz Aydoğan, Holding, Alanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 15:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor, Kırbıyık Holding ile 1 yıllık reklam sponsorluğu sözleşmesi imzaladı - Son Dakika Spor

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