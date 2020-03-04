Aytemiz Alanyaspor kupa yolunda ilk galibiyeti aldı - Son Dakika
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Aytemiz Alanyaspor kupa yolunda ilk galibiyeti aldı

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Aytemiz Alanyaspor kupa yolunda ilk galibiyeti aldı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

9. dakikada Fernandes'in ceza sahası dışından sert şutunda savunmadan seken top Cisse'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda kaleci Ferhat meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada Efecan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Salih Uçan'ın şutu az farkla yandan auta gitti.

26. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Fredy'in ortasını Caulker kafa ile uzaklaştırdı. Gelen topu ödünde bulan Ufuk Akyol'un sert şutu üstten auta gitti.

32. dakikada Jahovic'in indirdiği topa Fredy'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

44. dakikada Fernandes'in sağ kanattan verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Cisse'nin vuruşu yan ağlarda kaldı.

İKİNCİ YARI

64. dakikada Fredy'in savunmanın arkasına attığı uzun topa Jahovic ile Welinton hareketlenirken, Welinton topu elle önüne aldı. VAR'ın uyarısıyla hakem Alper Ulusoy, pozisyonu inceledikten sonra topu elle müdahale eden Welinton'a kırmızı kart gösterdi.

66. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta Fredy'in şutu üstten auta gitti.

75. dakikada Sinan Gümüş'ün pasıyla altı pas içinde topla buluşan Ersan Gülüm'ün vuruşu üstten auta gitti.

89. dakikada Podolski'nin uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Leschuk'un sert şutunu kaleci çeldi.

90+2. dakikada kazanılan serbest vuruşta Salih Uçan'ın ceza sahasına ortasında altı pas üzerinde Fernandes'in vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

Stat: Antalya

Hakemler: Alper Ulusoy x, Cevdet Kömürcüoğlu x, İbrahim Bozbey x

Antalyaspor: Ferhat Kaplan x, Salih Dursun xx (Blanco Leschuk dk. 78 x), Ersan Adem Gülüm x, Celutska x, Eren Albayrak x, N'dinga x, Ufuk Akyol x, Fredy x, Sinan Gümüş xx, Mukairu x (Amilton dk. 46 x), Jahovic x (Podolski dk. 64 x)

Yedekler: Boffin, Doğukan Sinik, Kudriashov, Chico, Harun Alpsoy, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, N'sakala xx, Caulker xx (Welinton dk. 47 x), Tzavellas xx, Onur Bulut xx, Ceygun Gülselam xx, Siopis x (Bakasetas dk. 18 xx), Salih Uçan xxx, Fernandes xxx, Efecan Karaca xxx, Cisse xx (Bammou dk. 90 ?)

Yedekler: Eray Birniçan, Baiano, Kaan Kanak, Mustafa Pektemek, Musa Çağıran, Emircan Altıntaş

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Fernandes (dk. 90+2) (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Welinton (dk. 64) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Salih Uçan, Nsakala, Onur Bulut (Aytemiz Alanyaspor), Mukaıru, Eren Albayrak, N'dinga (Antalyaspor)

(İsa Akar - Cafer Eser/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:50 Kaynak: İHA
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