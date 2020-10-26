Aytemiz Alanyaspor liderliği bırakmadı - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor liderliği bırakmadı

26.10.2020 14:27
Aytemiz Alanyaspor liderliği bırakmadı, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor, sezon başında takımın başına gelen Çağdaş Atan ile başarılı bir sezon geçiriyor.

Aytemiz Alanyaspor, sezon başında takımın başına gelen Çağdaş Atan ile başarılı bir sezon geçiriyor. Sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek 16 puana yükselen turuncu-yeşilli takım, zirvedeki yerini koruyor. Akdeniz temsilcisi ligde attığı 15 golle en çok gol atan takımı konumunda bulurken, kalesinde gördüğü 2 golle ligin en az gol yiyen takımlarından biri oldu.

Süper Lig'in 6. haftasında dün sahasından karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Alanyaspor ligde 16 puanla liderliğini sürdürdü. Beş sezondur Süper Lig'de yarışan Aytemiz Alanyaspor, lige çıktığı 2016-2017 sezonundan beri en başarılı 2 yılını geçiriyor. 5 sezonda 2'si yardımcı antrenör, toplam 9 teknik adamın görev yaptığı Akdeniz temsilcisinde geçen sene Erol Bulut ile başarılı bir sezonu geride bıraktı. Bulut'un ardından bu sezon takımın başına gelen Çağdaş Atan ise turuncu-yeşilli ekibin geçen yılki başarısını sürdürdü. Alanyaspor Çağdaş Atan yönetiminde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Liderliği koruyor

Turuncu-yeşilli ekip, lige deplasmanda Sivasspor karşılaşmasıyla başladı. Alanyaspor bu maçta Davidson ve Cauker'in attığı gollerle 2-0 sahadan galip ayrıldı. İkinci hafta ise evinde Kayserispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. İlk iki hafta oynadığı futbolla göz dolduran Akdeniz ekibi, 3. haftada ise deplasmanda Rizespor ile berabere kaldı. Sahasında Hatayspor'u 6-0'lik farklı skorla yenen Alanyspor, Süper Lig'de lider konumuna geldi. Ligin 5. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Alanya ekibi, son olarak sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Rakip fileleri 15 kez havalandırdı

Oynanan 6 maçta 16 puana yükselen Alanyaspor'da sol kanat oyuncusu Davidson, fileleri 6 kez havalandırırken, forvet Adam Bareiro 3, forvet Babacar 2, Mustafa Pektemek, Bakasetas, Caulker ve Moubandje de 1'er gol kaydetti. 2020-2021 sezonuna iyi bir başlangıç yapan Alanyaspor, 6 haftada 5 galibiyet 1 beraberlik ile 16 puan topladı.

Çok attı, az yedi

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimde bu sezona başlayan Akdeniz temsilcisi, ligde attığı 15 golle en çok gol atan takım konumunda bulurken, kalesinde gördüğü 2 golle ligin en az gol yiyen takımından biri oldu. Ayrıca Alanyaspor, ligde Fenerbahçe'yle beraber namağlup yoluna devam eden 2 takımdan birisi konumunda. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor liderliği bırakmadı
Aytemiz Alanyaspor liderliği bırakmadı
Aytemiz Alanyaspor liderliği bırakmadı
Aytemiz Alanyaspor liderliği bırakmadı
Aytemiz Alanyaspor liderliği bırakmadı

Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Çağdaş Atan, Akdeniz, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor liderliği bırakmadı - Son Dakika Spor

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