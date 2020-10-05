Aytemiz Alanyaspor, liderlik koltuğuna oturdu - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor, liderlik koltuğuna oturdu

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 6-0 mağlup ederek, liderliğe yükseldi.

Aytemiz Alanyaspor, liderlik koltuğuna oturdu, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 6-0 mağlup ederek, liderliğe yükseldi. Milli araya namağlup lider giren Akdeniz temsilcisi, geçen sezon da 3'üncü hafta liderlik koltuğuna oturmuş ve milli araya lider girmişti.

Aytemiz Alanyaspor, geçen sezon yakaladığı istikrarı bu sezon da sürdürüyor. Akdeniz temsilcisi geçen sezon 3'üncü hafta sonunda namağlup yerleştiği liderlik koltuğuna bu sezon 4'üncü haftada yine namağlup olarak yerleşti. Yine geçen sezon milli ara öncesi birinci sıraya yükselen Alanyaspor, bu sezon da milli araya lider girdi. Geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir'in bu sezon 4'te 0 yaptığı ve golsüz beraberlik sonrası 1 puanla son sırada bulunduğu ligin zirvesine yerleşen Aytemiz Alanyaspor, bu sezona 4'te 3 yaparak başladı. Bir maçtan da beraberlikle ayrılan turuncu yeşilli takım 10 puanla ligin zirvesine yerleşti.

HEDEF GALATASARAYGeçen sezon 3'üncü haftada 3 galibiyetle 9 puan alarak lider olan turuncu yeşilliler, milli ara sonrası lig ikincisi Fenerbahçe'yi ağırlamış ve 3-1 mağlup etmişti. Alanyaspor bu sezon ise milli ara sonrası Galatasaray'a konuk olacak. Alanyaspor, önce evinde Fenerbahçe ile berabere kalan, ardından UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden ve son olarak Kasımpaşa deplasmanından yenilgiyle dönen Galatasaray'a karşı oynayacağı maçı kazanıp, liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.GOL KRALLIĞINDA DA LİDERBu sezon ligde namağlup unvanını koruyan 4 takımdan biri olan Akdeniz temsilcisi ayrıca ligde 1 golle en az gol yiyen ve 11 golle en çok gol atan takım pozisyonunda. Gol krallığında da 2 futbolcusunu birden sıralamaya sokan Alanyaspor'un, Hatayspor maçında hattrick yapan başarılı sol kanadı Davidson 4, genç forveti Adam Bareiro ise 3 golle ilk iki sırayı paylaştı.

Aytemiz Alanyaspor'un istikrarı ve başarısı, taraftarları oldukça ümitlendirirken, artık şampiyonluk yolunda da hayaller kurulmaya başlandı.


Aytemiz Alanyaspor, liderlik koltuğuna oturdu
Aytemiz Alanyaspor, liderlik koltuğuna oturdu
Aytemiz Alanyaspor, liderlik koltuğuna oturdu
Aytemiz Alanyaspor, liderlik koltuğuna oturdu
Aytemiz Alanyaspor, liderlik koltuğuna oturdu
Aytemiz Alanyaspor, liderlik koltuğuna oturdu
Aytemiz Alanyaspor, liderlik koltuğuna oturdu

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Hatayspor, Milli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:52 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor, liderlik koltuğuna oturdu - Son Dakika Spor

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