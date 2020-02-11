Aytemiz Alanyaspor ligde 7 maçtır yenilmiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor ligde 7 maçtır yenilmiyor - Son Dakika Spor

Aytemiz Alanyaspor ligde 7 maçtır yenilmiyor

6 saat önce

SÜPER Lig'de bu sezon başarılı bir grafik çizen Aytemiz Alanyaspor, son Fenerbahçe beraberliğiyle yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Aytemiz Alanyaspor ligde 7 maçtır yenilmiyor, System.String[]

SÜPER Lig'de bu sezon başarılı bir grafik çizen Aytemiz Alanyaspor, son Fenerbahçe beraberliğiyle yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Süper Lig'in ilk 21 haftasında aldığı sonuçlarla zirve yarışına ortak olan Aytemiz Alanyaspor, son 7 lig maçında rakipleri karşısında mağlubiyet yüzü görmedi. En son ligin 14'üncü haftasında deplasmanda oynanan Galatasaray maçını 1-0 kaybeden Alanyaspor, ardından hızlı bir yükselişe geçti. Bu sezon sadece 4 mağlubiyeti bulunan turuncu yeşilli takım, yenilmezlik serisine 15'inci haftada evinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı maçla başladı. Ardından Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 5-1 mağlup eden Alanyaspor, ilk devrenin son maçında İttifak Holding Konyaspor'u evinde 2-1'lik skorla geçti.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Akdeniz temsilcisi, evinde Hes Kablo Kayserispor'u 5-1'lik net skorla yendi, ardından deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla devirdi. Sonraki hafta evinde Kemal Özdeş'i teknik direktörlüğe getiren BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Alanyaspor, rakibini 2-1 mağlup etti. Geçen Cumartesi günü ligdeki 21'inci hafta maçında İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşan Alanyaspor 1-1'lik skorla sahadan ayrıldı. Erol Bulut'un öğrencileri, bu beraberlikle ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

KUPADA RAKİP GALATASARAY

Turuncu yeşilli takım Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında 2-0 yendiği Galatasaray ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını da sürdürüyor. Lig maçının ardından Alanya'ya dönmeyen Akdeniz temsilcisi, kupa maçı hazırlıklarını İstanbul'da yapıyor.


Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:45 Kaynak: DHA
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