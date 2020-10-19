Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetirken, Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ile Mustafa Savranlar üstlendi.
Milli takım arası sonrası lige galibiyetle başlamak isteyen sarı kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, zorlu Alanyaspor maçında ilk 11'de birçok değişikliğe gitti. Son oynanan Kasımpaşa maçına göre kadroda 6 farklı isme yer veren deneyimli teknik adam, Saracchi, Linnes, Emre Akbaba, Babel, Emre Kılınç, ve Falcao'ya ilk 11'de yer verdi. MR tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmayan ancak yorgunluğa bağlı ağrıları bulunan Omar Elabdellaoui sarı kırmızılılarda 21 kişilik kadroda yer almadı. Ayrıca geçtiğimiz sezonun son maçı olan Antalyaspor maçında sakatlanan Emre Akbaba ise Alanyaspor mücadelesi ile birlikte 88 gün sonra sarı kırmızılı formasına kavuştu. Teknik direktör Fatih Terim zorlu maçta, Fatih Öztürk, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Radamel Falcao ilk 11'ini sahaya sürdü.KAPTAN LINNESSarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de Linnes'e şans verdi. Norveçli futbolcu sahaya kaptan olarak çıktı.NEVZAT GÜZELIRMAK İÇİN SAYGI DURUŞUKarşılaşma öncesi vefat eden Göztepe'nin efsane futbolcularından eski milli futbolcu Nevzat Güzelırmak için saygı duruşunda bulunuldu.AZERBAYCAN'A DESTEK
Öte yandan sarı kırmızılıların stadyumunda "Tek Millet İki Devlet Kardeşimizin Yanındayız" pankartıyla Azerbaycan'a destek verildi.
- Kaynak: DHA
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