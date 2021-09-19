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Aytemiz Alanyaspor maçından notlar - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

19.09.2021 16:07
Aytemiz Alanyaspor maçından notlar, System.String[]

Fatih Terim'den tek değişiklikDiagne kadroda yok, Assunçao ilk kez kadrodaAytemiz Alanyaspor'da tek isim değiştiBerkan Kutlu ve Emre Akbaba eski takımlarına karşıBülent Korkmaz tribünlere çağrıldıGalatasaray Kadın Futbol Takımı, Türk Telekom Stadyumu'nda19 Eylül Gaziler Günü unutulmadıAta SELÇUK...

Fatih Terim'den tek değişiklik

Diagne kadroda yok, Assunçao ilk kez kadroda

Aytemiz Alanyaspor'da tek isim değiştiBerkan Kutlu ve Emre Akbaba eski takımlarına karşı Bülent Korkmaz tribünlere çağrıldı Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Türk Telekom Stadyumu'nda 19 Eylül Gaziler Günü unutulmadı

Ata SELÇUK/ - Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray, kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çaldı. Bitigen'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mustafa Savranlar üstlendi.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk haftasında Lazio ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Ligin ilk haftasında oynanan GZT Giresunspor karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 8 resmi müsabakadan men cezasına çarptırılan Marcao'nun cezasının devam etmesi nedeniyle, teknik direktör Fatih Terim, Brezilyalı oyuncu yerine Luyindama'yı sahaya sürdü.Galatasaray sahaya; Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.DIAGNE KADRODA YOK, ASSUNÇAO İLK KEZ KADRODAGalatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, teknik heyetin kararı doğrultusunda Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosunda yer almadı. Sarı kırmızılı takımın yeni transferi Gustavo Assunçao ise Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte yeni takımında ilk kez kadroda yer almış oldu.AYTEMİZ ALANYASPOR'DA TEK İSİM DEĞİŞTİAytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, takımının ligin 4'üncü haftasında kendi sahasında GZT Giresunspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti. Korkmaz, cezası sona eren Efecan Karaca'ya yeniden ilk 11'de görev verirken, Candeias ise yedek kulübesinde müsabakaya başladı.BERKAN KUTLU VE EMRE AKBABA ESKİ TAKIMLARINA KARŞISezon başında Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu ile Aytemiz Alanyaspor'un Galatasaray'dan kiraladığı Emre Akbaba, eski takımlarına karşı forma giydi. Müsabakaya takımlarının formasıyla ilk 11'de başlayan oyuncular, eski takımlarına karşı görev yapmış oldu.BÜLENT KORKMAZ TRİBÜNLERE ÇAĞRILDIAytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü, Galatasaray'ın efsane kaptanı Bülent Korkmaz, maç öncesi sarı kırmızılı taraftarlar tarafından tribünlere çağrıldı. Bülent Korkmaz'ın lehine, "Büyük kaptan" tezahüratları yapılırken, Korkmaz bu tezahüratlara alkışlarla yanıt verdi.GALATASARAY KADIN FUTBOL TAKIMI, TÜRK TELEKOM STADYUMU'NDAGalatasaray Kulübü'nün bu hafta içerisinde Galatasaray Lisesi'nde yapılan lansman ile tanıttığı Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Türk Telekom Stadyumu'nda maçı takip etti. Teknik direktör Nurcan Çelik ve futbolcular, maç öncesinde tribünleri selamlarken, taraftarlar da Galatasaray Kadın Futbol Takımı lehine tezahüratlarda bulundu.19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ İÇİN PANKARTLAR ASILDI

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği Süper Lig 5'inci hafta karşılaşmasında 19 Eylül Gaziler Günü unutulmadı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gaziler için Türk Telekom Stadyumu'nda birçok pankart asıldı.


Türk Telekom Stadyumu, Aytemiz Alanyaspor, Emre Akbaba, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor maçından notlar - Son Dakika Spor


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