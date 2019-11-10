Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Tolga SAĞLAM TRABZON (DHA) - Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, oyuncularının üst düzey bir mücadele gösterdiklerini ve kazandıklarını söyledi.

Önemli bir mücadelenin karşılığında 3 puan aldıklarını kaydeden Ünal Karaman, Bugün mücadele etmemiz gereken bir müsabakaydı ve oyunun başları diyebileceğimiz dönemde bir oyuncumuzun atılması işlerimizi biraz daha zorlaştırdı. Ama 11'e 11 oynasaydık da mücadele edecektik. Arkadaşlarımız bir kişi eksik kalmalarına rağmen üst düzey bir mücadele gösterdiler. Bugün o mücadelenin karşılığında da üç puan aldılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En çok ihtiyaç duyduğumuz dönem içerisinde taraftarımızın devreye girmesi, sonuna kadar takım motivasyonunun üst düzeyde kalmasına katkı sağlamalarından dolayı da onlara teşekkür ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun dedi.

OYUNCULARIMIN MÜCADELESİNİ YOK SAYAMAM

Karaman, bir basın mensubunun iki penaltıyı da aynı oyuncunun kullanmasının doğru olup olmadığının ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un 'Kalemizde pozisyon bulamadan kazandılar' şeklindeki yorumu ilişkin sorularına ise Hosseini ilk penaltıyı attı, iyi de penaltı attı. Devamında bizim de fikrimiz vardı ama oyuncu iyi hissettiğini ve kullanmak istediğini söyledi. Onun fikrine saygı duyduk. Kaçırdı diye sorguya çekecekseniz onu değil beni çekin, çünkü kararı verecek olan biziz. Alanyaspor'un teknik direktörü kendi takımıyla ilgili yorum yapmıştır. Onun yorumunun üzerine yorum yapmam benim futbol anlayışıma uymaz. Eğer istatistik konuşacağız desek mağlup olduğumuz birçok müsabakada, özellikle dış sahada oynadığımız maçlar da dahil olmak üzere bütün istatistikleri göz önüne koyarız ama bizim şu anda onları konuşma ihtiyacımız yok. O görüş bildirmiştir. Ona saygı duyarım ama oyuncularımın vermiş olduğu mücadeleyi yok sayamam. Bugün mükemmel bir mücadele gösterdiler. Az sayıda pozisyon olabilir ama bu sezon ve geçen sezon içerisinde de tek kale yaptığımız rakiplere buradan 3 puan vererek gönderdik. Dış sahada birçok pozisyon bulduğumuz müsabakalardan da puan alamadan geldik. Bugün bize gerekli olan bugün buydu. Dışarıda kalan arkadaşlarımız da dahil, Parmak'ın oyundan erken atılıp oyunun dışında kalmasının da etkisi onların enerjilerini yüklenerek saha içinde duruş gösterdiler. Kazandık, bu işin sonucu bu. Bu sonuç üzerinden yorum yapabiliriz yanıtını verdi.

ABDULKADİR BANA GÖRE TOPA VURUYOR

Ünal Karaman, maçın hakemi Abdulkadir Bitigen'in maçı yönetimine yönelik sorulan soruya ise Sadece Parmak'ın pozisyonuyla ilgili devrede merak ettiğim için baktım. Bana göre pozisyonda topa vuruyor ve devamında da zaten her futbol oynayan bilir ki o ayağı öyle bir ortam içerisinde koyacağı farklı bir yer olamaz. Topa vurmamış olsa, bir de yan açıda geliyor ama takdir hakkını öyle kullandı. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve futbol kamuoyu gerekli şeyleri tartışacaktır. O anlamda beni olayların içerisine çekmezseniz memnun olurum ifadelerini kullandı.

EROL BULUT KALEMİZDE POZİSYON GÖRMEDEN MAĞLUP OLMANIN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise şöyle konuştu Bugün oynadığımız müsabakada istemediğimiz bir sonuç aldık ve mağlup olduk. Kalemizde pozisyon görmeden mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Yeterince gol pozisyonumuz vardı. Bunları değerlendirmediğiniz zaman rakip duran toptan pozisyon bulabiliyor. Nitekim öyle bir pozisyonda penaltı oldu ve değerlendirip rakibimiz kazanmış oldu. Rakibin kalemizde ilk şutu penaltı pozisyonunda oldu. Kalemizde başka şut pozisyonu yok. Burada önemli olan bizim yakaladığımız pozisyonları değerlendiremememiz. O yüzden oturup bunun analizini yapmamız gerekiyor.