Aytemiz alanyaspor maçının ardından - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Erkan Çoker: Bu takım en kısa sürede hak ettiği yere gelecek

Erol Bulut: Bizim için zor oldu

Sezer AFŞAR - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut kendileri için zor bir maç olduğunu ifade ederken, Kasımpaşa Antrenörü Erkan Çoker ise maçı kaybettikleri için üzüntülü olduklarını vurguladı.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonunda düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Antrenörü Erkan Çoker ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, mücadeleyi değerlendirdi.

ERKAN ÇOKER: BU TAKIM EN KISA SÜREDE HAK ETTİĞİ YERE GELECEK

Sözlerine dün Elazığ'da hayatını kaybeden kişilerin ailelerine baş sağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileyerek başlayan Kasımpaşa Antrenörü Erkan Çoker, "Maçta ilk hedefimiz üç puan almaktı. Sıralamada istediğimiz pozisyonda değildik. İç sahada kazanamama durumumuz var. Kupa maçında oynadığımız oyun bize ümit vermişti. 3'üncü bölgeye fazla top gönderemedik. Rakibe de fazla pozisyon vermedik. 2'nci devre yaptığımız değişliklerle dengeyi yakaladık. Nitekim penaltından bulduğumuz golle beraberliği yakaladık. Daha sonra ise rakibimiz 2-1 öne geçti. Yeni gelen arkadaşlarımız var, kısa bir süre oldu. Bu oyuncular kaliteli oyuncular, uyum sürecini aştıktan sonra iyi takım olduğumuzu göstereceğiz. Maçı kaybettiğimiz için üzüntülüyüz. En kısa zamanda Kasımpaşa hak ettiği yere gelecektir. Çocuklar bunun sinyalini verdi. 5-6 oyuncumuz sakat, uzun süredir onlardan faydalanamıyoruz. Onların dönüşü ve yeni oyuncuların uyum sürecini atlatması ise bu takım hak ettiği yere gelecek" diye konuştu.

EROL BULUT: BİZİM İÇİN ZOR OLDU

Kasımpaşa maçına kazanma parolası ile çıktıklarını ifade eden Erol Bulut ise, "Bugün Kasımpaşa karşısında maçtan öncede anlattığım gibi kazanmak istiyorduk. Sezonun 2'nci yarısına iyi bir başlangıç yaptık. Bugün biraz zor oldu, karşımızda iyi bir Kasımpaşa vardı. 2'nci yarıda rakibin kazandığı bir penaltı ile skor 1-1'e geldi. Maçın 2'nci yarısında maç 1-1 olduktan sonra 1-2 pozisyonu değerlendiremedik ama Salih'ten bulduğumuz golle öne geçtik. Maçın temposu yüksek olmasa da iyi mücadele ettik, kazandığımız için mutluyuz" şeklinde konuştu.