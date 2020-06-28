Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Aytemiz Alanyaspor maçının ardındanErol Bulut: 3 kez öne geçtik, rakibimiz eşitledi, bunun olmaması gerekirdiErsan Parlatan: Kötü gidişata beraberlikle de olsa dur diyebildikOnur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - Süper Lig'in 29'uncu haftasında Göztepe, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı.

Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

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Erol Bulut: 3 kez öne geçtik, rakibimiz eşitledi, bunun olmaması gerekirdi

Ersan Parlatan: Kötü gidişata beraberlikle de olsa dur diyebildik

Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA) - Süper Lig'in 29'uncu haftasında Göztepe, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ve Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, izleyenlere keyifli bir maç izlettirdiklerini söyledi. Göztepe deplasmanında 2 puan kaybettiklerini belirten tecrübeli teknik adam, "İzleyenler açısından güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Güzel oldu, 6 gol oldu. Bu maçı kazanmak istiyorduk. 2 puan kaybettik, yeteri kadar gol pozisyonları vardı, değerlendiremedik. 3 kez öne geçtik, rakibimiz eşitledi. Bunun olmaması gerekirdi. Bizim gibi takıma yakışmadı. Çok gol yiyen takım değiliz, hata yapan takım da değiliz. Hata yaptık ve 3 gol yedik. Bu maçı analiz edip değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

ERSAN PARLATAN: KÖTÜ GİDİŞATA BERABERLİKLE DE OLSA DUR DİYEBİLDİK

3 kez yenik duruma düşmelerine rağmen pes etmediklerini ifade eden Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, "6 gollü bir maçtı. Seyirciler adına ekran başında zevkli maçtı. 1 puana sevinelim. Bir takım 3 defa yenik duruma düşüp inançla geri döndü. Bu skoru düzeltme adına oyuncular her şeyini sahaya yansıttı. Zaman zaman iyi futbolla da süsledik. Geçiş oyununda top bizdeyken iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Kırılma anlarında daha dikkatli olmamız lazım. Yenik duruma düşüp her seferinde beraberliği sağlamak zor. Bunu başardık. 2 maçtır kaybediyorduk ve bu kötü gidişata beraberlikle de olsa dur diyebildik. Burada gösterdiğimiz arzuyu, coşkuyu sahaya yansıtırsak Fenerbahçe deplasmanından puan alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Aytemiz Alanyaspor, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 00:22 Kaynak: DHA

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