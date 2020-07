Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası Final'inde Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupaya uzanırken, müsabakanın ardından Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ve Trabzonspor Teknik Sorumlusu Eddie Newton, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İstemediğimiz bir sonuç aldık. Maça iyi hazırlandık, hem mental hem fiziksel olarak. Öyle bir maç oldu ki, ilk golü atan kupayı kazanacak bir şekilde görüntü çizdi. Golle birlikte Trabzonspor daha çok savunmaya önem verdi. Biz de birkaç pozisyon bulduk, onları değerlendirseydik gidişat değişebilirdi. Futbolcularımız çok iyi mücadele etti. Futbolda bazen böyle sonuçlar olabiliyor. Trabzonspor'u tebrik ediyorum kupadan dolayı" dedi.

"BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE GEREKEN AÇIKLAMAYI YAPACAĞIZ"" Fenerbahçe 'ye gidecek misiniz" sorusuna yanıt veren Bulut, "Bu konuyla ilgili yeterince açıklama yaptım. Birkaç gün içerisinde gereken açıklamayı yapacağız. Arkadaşlar biraz daha sabretsin" diye konuştu: NEWTON: İNANILMAZ MUTLU HİSSEDİYORUM

Trabzonspor Teknik Sorumlusu Eddie Newton ise zorlu bir final oynadıklarını dile getirerek, "İlk yarı hak ettiğimiz bir şekilde önde girdik. Ancak ikinci yarı sahaya çıktığımızda biraz da yorgunluğun etkisiyle Alanyaspor'un birçok oyuncusunu ileriye gönderdiğini gördük. Maçı daha önce de bitirebilirdik ama şanslardan faydalanamadık. Çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Kupalar kazanmak sizi her zaman çok iyi hissettirir. Herkese teşekkür etmem gerekiyor. Oyuncular istediğimiz her şeyi yaptılar, gerçekten harika mücadele ettiler. Taraftarlarımız bize her yerde destek oldular. İnanılmaz mutlu hissediyorum kendimi" ifadelerini kullandı.