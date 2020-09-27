Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Çaykur Rizespor'un sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Stjepan Tomas, sıcak havadan oyuncuların etkilendiğini belirterek son dakikalarda 3 puanı kaçırdıklarını söyledi.

Aytemiz Alanyaspor maçının ardından, System.String[]

Çaykur Rizespor'un sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Stjepan Tomas, sıcak havadan oyuncuların etkilendiğini belirterek son dakikalarda 3 puanı kaçırdıklarını söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktör Stjepan Tomas maç sonrası yaptığı açıklamada "Bu havada futbol oynamak zor. Oyuncularımızı çok etkiledi. Maça iyi başladık top bizdeydi. Bir bölümde kötüydük. Sonra kötü bir gol yedik. Değişikliklerle toparladık. Son dakikada Tunay kaleci ile karşı karşıya pozisyonda golü atsa 3 puan alabilirdik. Maalesef olmadı. Önümüzde ki Erzurum maçına hazırlanacağız" dedi.

TOKATLI:  İKİ PUANI BIRAKTIK

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Rize'ye galibiyet için geldiklerini belirterek, "Hafta için UEFA Kupası maçı için Roserburg deplasmanındaydık dönüp Rize deplasmanına geldik. Takımımız yorgundu. Rotasyona gittik. Maç saatinde hava şartları oyunumuzu etkiledi. Fizik ve mental olarak iyi hazırlanmıştık. Maç içinde gördük ki geride bekleyen oyuncularımızda hazır. Oyunun kontrolü bizdeydi iyi de başladık. Golü de bulduk. Yediğimiz talihsiz bir gol ardından 2 puanı burada bıraktık. Önümüzdeki maçlarda inşallah 3 puanları alırız" diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 16:05 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor

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