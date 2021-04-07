Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

07.04.2021 21:56
Aytemiz Alanyaspor maçının ardından, System.String[]

Sergen Yalçın: Bugün reaksiyon göstermemiz gerekiyordu"Milli arada çok oyuncu kaybettik""Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz"Semit Tokatlı: Maça biraz ürkek başladıkOlgucan KALKAN / İSTANBUL, - Süper Lig'in 33'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Sergen Yalçın: Bugün reaksiyon göstermemiz gerekiyordu

"Milli arada çok oyuncu kaybettik"

"Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz"

Semit Tokatlı: Maça biraz ürkek başladık

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 33'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Sergen Yalçın, "2 haftadır kazanamıyorduk. Bugün güçlü bir takıma karşı kazanarak yarışın içine dahil olduk. Kendimize geldik. Bugünkü maçta reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. 2 maçtan sonra farklı bir mücadele ve oyun anlayışıyla sahada olmamız gerekiyordu. Mücadelelerinden dolayı oyuncularıma teşekkür ediyorum. İyi bir oyun oldu. İki takımda savaştı. Ligin üzerinde bir maç oldu. Rakibin 1, 2 oyun versiyonu vardı. Biz de maçtan önce dersimize çalıştık. O bağlantıları keserek zor geçmesini beklediğimiz bir maçı, oyuncularımızın da gayretiyle kolay hala getirdik. Önemli bir galibiyetti. Bize nefes aldıran, mutluluk veren bir sonuç oldu. Artık pazar günü oynayacağımız maça bakacağız" dedi."MİLLİ ARADA ÇOK OYUNCU KAYBETTİK"Milli arada birçok oyuncuyu kaybettiklerini ifade eden Yalçın, "Oyuncuların sakatlık, ceza durumu var. Koronavirüs var. Bu durumdan dolayı bazı oyuncuları kaybedebiliyoruz. Milli arada çok oyuncu kaybettik. Aboubakar hafta sonu da olmayacak. Josef cezalı duruma düştü. Cenk bugün hazır olmadığı halde özveriyle oynadı, mücadelesini verdi. Bizim için önemli bir oyuncu. Dorukhan yoktu, Mensah ve Gökhan Töre antrenmanlara yeni başladı. Koronavirüsün de etkisiyle zor bir lig oynanıyor. Elimizden geldiğince oyuncuları en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bazen hata yapabiliyoruz. Bizler de oyuncular da hata yapabiliyor. Yaptığımız işin zorluğu da burada. Zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz. Az bir süre kaldı. İnşallah yolun sonunu görebiliriz" diye konuştu."ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"Takımın gol yollarında daha iyisini yapabileceği üzerine gelen bir soruya Sergen Yalçın, "Tabii ki daha iyisini yapabilmeli. Oğuzhan kaç haftadır oynamıyor. Bugün iyi de oynadı. Bazı oyuncuları bekliyoruz. Hastalık sakatlık durumları var. Siz içerde neler olduğunu bilmiyorsunuz. Oyuncular ne kadar antrenman yapabiliyor, içeride farklı olaylar var. Zaman zaman o arada oynamadı, bu burada neden oynamadı diye eleştiri alıyoruz. İş dışardan göründüğü gibi değil. İçerde sakatlık ve hastalıktan dolayı yaşanan sıkıntılar var. Taraftarımız merak etmesin her oyuncuyu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" cevabını verdi.SEMİT TOKATLI: MAÇA BİRAZ ÜRKEK BAŞLADIKMaça ürkek başladıklarını ifade eden Semih Tokatlı, "Planladığımızın dışında maça ürkek başladık. Erken golle geriye düştük. Daha sonra beraberliği yakalayacak pozisyonları bulduk ama golü yapamadık. İkinci yar arzuladığımız düzeyde başladık. Yine beraberliği yakalayacak pozisyonları bulduk ama ikinci gol işleri zora soktu. Pazartesi günü önemli bir maçımız var. Bugünü unutup Denizlispor maçına hazırlanacağız. Tekrardan bir galibiyet serisin başlamak istiyoruz" dedi."MAALESEF TOPU İÇERİ ATAMADIK"Bugün farklı olarak uzun toplarla oynadıkları sorulan Tokatlı, "Buna bizim biraz ürkek başlamamız da sebep oldu diyebiliriz. Daha sonra oyunu oturttuk. Birkaç pozisyonda önce Babacar'a uzun oynadık. Sonrasında normal oyuna döndük. Pozisyonları da yakaladık ama maalesef topu içeri atamadık" diye konuştu."PAZARTESİ GÜNÜ YENİ BİR GALİBİYET SERİSİNE BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Alanyaspor'un her zaman galibiyet için oynadığına dikkat çeken Tokatlı, "Biz her zaman kazanmak için oynuyoruz. Hücum oynuyoruz. Daha önce de bu oyuncularla aynı şekilde oynadık. Ancak Babacar sakatlıktan çıktı. Bareiro geçen hafta cezalıydı. Bunların eksikliklerini yaşadık. Kaliteli bir takımız. Pazartesi günü galibiyet serisine başlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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