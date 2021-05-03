Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Çağdaş Atan: Üstün oynadığımız maçlarda bitiricilikte sıkıntı yaşıyoruz

Sadi Çeri: Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu, oyuncularımız da gösterdi

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL,-

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Kasımpaşa sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın başında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Salih Uçan'ın elmacık kemiğinde kırık olabileceğini ifade eden Çağdaş Atan, "Bir kırık var gibi gözüküyor. Cerrahın çıkmasını bekliyoruz. Daha iyi haberler almayı umuyoruz. Salih'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlk yarıdaki oyundan memnunum. 1-0, 2-0 öne geçmemiz gerekirken ayağımızdaki topun merkeze taşınması ve eksilmeden dolayı golü yedik. Sonrasında kalemizde bir gol daha gördük ve o şokla içeri gittik. İkinci yarı iyi başladık. 18, 19 şutumuz var. Son haftalardaki deplasman performansıyla gol atamadık. Üstün oynadığımız maçlarda bitiricilikte sıkıntı yaşıyoruz. Babacar'ın sakat olması, diğer oyuncuların fiziksel olarak çok yorulması doğru tercihleri yapmamızı engelliyor. Oradaki kalite önemli. İleri kadar iyi götürüyoruz, ancak sonuç olmuyor. Şimdi dinlenme zamanı. Haftaya 'bay' geçeceğiz. Sonrasında önemli bir Erzurumspor maçımız var. Ona hazırlanacağız. 5'inciliği sonuna kadar kovalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.SADİ ÇERİ: REAKSİYON GÖSTERMEMİZ GEREKİYORDU, OYUNCULARIMIZ DA GÖSTERDİ

Son 2 haftada alınan 2 mağlubiyetin ardından reaksiyon göstermeleri gerektiğini belirten Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri de, "Maça birlik içinde istekli, arzulu başladık. Bizde bu zaten vardı, bunu sahaya yansıtmak lazımdı. Son 2 haftada istemediğimiz sonuçlar almıştık. Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu, oyuncularımız da gösterdi. Onlarla gurur duyuyoruz. Bu birlik ve beraberliği devam ettirip, kalan 3 maçta da aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Topla oynayan, oynama arzusu olan Alanyaspor'a karşı daha çok topu alıp, oynamak istedik. Etkili olan taraf bizdik" şeklinde konuştu.