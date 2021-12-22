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Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

22.12.2021 22:48

Aytemiz Alanyaspor maçının ardındanKadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Gaziantep FK, evinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Gaziantep FK, evinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası her iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

EROL BULUT: GOLÜ SİZ ATAMAZSANIZ RAKİBE ATTIRMANIZ GEREKİYOR

Gaziantep FK Teknik Direktörü, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Oyun içerisinde önemli fırsatlar yakaladıklarını ancak golle sonuçlandıramadıklarını belirten Bulut, 'Bugün güzel bir maç ve güzel bir oyun oldu. Kazanmamız gereken bir maçtı. Çünkü üst tarafa biraz daha yaklaşacaktık. Galibiyete yönelik oynadık. Baskılı oynadık. Değerlendiremediğimiz net gol pozisyonları oldu. Siz atamazsanız rakibe attırmanız gerekiyor. Şaka bir yana oyun içerisinde önemli fırsatlar yakaladık. İkinci yarıda karşı tarafın kendi kalesine gol atması ile galibiyet oldu. Böyle bir fırsat yakaladık. Maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Evimizde daha rahat ve baskılı oynuyoruz. Gücümüzü rakibe gösteriyoruz. Sadece kendi evimizde değil asıl deplasmanda bunu göstermemiz gerekiyor. Umarım önümüzdeki hafta deplasmanda da bu başarıyı gösteririz. Haftalar önce beş altı puan önde olmamız gerektiğini dile getirdim. Çok iyi oynayıp galip olamadığımız maçlar vardı' dedi.

BÜLENT KORKMAZ: DURAN TOPLARI İYİ KULLANAMADIK

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise, maç ile ilgili kendi kalelerine talihsiz bir gol gördüklerini ve oyun içerisinde duran topları kullanamadıklarını ifade ederek şöyle dedi:

'Maalesef goller beni üzdü. Özellikle duran topları kullanamadık. Maalesef sahanın en kısa boylu oyuncusu ile kendi kalemize attığımız gol ile mağlup olduk. Bazı şeyleri tam oturtamıyorsunuz. Ligin son maçını oynayıp ilk yarıyı umarım galibiyetle bitiririz.?

Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika


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