Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Mateos: İki takımda galibiyet için çok zorladı

Ümit Şengül: Bu takım çok can yakacak

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, (DHA)- Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki takımın da galibiyet için elinden geleni yaptığına dikkat çeken Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, 'Çok gidip gelen bir maç oldu. İki takım da sürekli zorladı galibiyet için. Belli bölümlerde koptu maç. İki takım da belli bölümlerde kompakt oynadı. Biz geriden pasla çıkarken sistemi değiştirmeye çalıştık. Kasımpaşa her seferinde baskı şeklini değiştirdi. Baskı yapmaları için topu beklettik. Yeri gelince adam adama bastılar. O zaman da kalecimiz üstünden oyun kurduk. Candeias ile yakaladığımız bir pozisyon vardı. Onu değerlendirsek buradan galip gidebilirdik. Ancak aynı şekilde Kasımpaşa da buradan galip ayrılabilirdi' ifadelerini kullandı

Karşılaşmaya 11'de başlayan genç futbolcular Çağan Kayra Erciyas ve Ahmet Gülay hakkında düşünceleri sorulan Mateos, 'Onlar için çok mutluyuz. İlk dakikalarını aldılar. İlk defa görev yaptılar. Emirhan'ı da buna dahil etmek istiyorum. Çok iyi performans sergilediler. 3 gün önce de bir maç oynadık. Saha da ağırlaştı. Bazı değişiklikler yaptık. Bizim en önemli gücümüz bütün oyuncularımızın oynamaya yakın olması, mücadeleye yakın olması' dedi.

ÜMİT ŞENGÜL: BU TAKIM ÇOK CAN YAKACAK

Hafta içinde Alanyaspor'u iyi analiz ettiklerini ifade eden Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, 'Nasıl karşılayacağız, nasıl pozisyon bulacağız diye rakibimizi iyi çalıştık. Maça da iyi başladık. Ciddi pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. 5-6 pozisyon sonrasında kendi hatamızdan gol yedik. İkinci yarı tempoyu yüksek tutan, istekli olan taraf bizdik. Skoru lehimize çevirdik ama koruyamadık. Rakibimizle ilgili konuşmak istiyorum. Oyunu yavaşlattılar, rakibi sindirmek, sinir bozmak için oyunu ağırlaştırarak oynadılar. Yaşar Kemal Uğurlu hocamız da buna göz yumdu. Bir tarafta oynamaya çalışan, diğer tarafta yavaşlatmak isteyen bir takım vardı. Yaşar hoca bir tane kart göstermedi. Sonrasında 4 dakika ilave etti. Kendi takdiridir. Biz yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeliydik. Farklı kazanacağımız maçtan 1 puan alarak ayrıldık. Yeni gelen oyuncular var, sakat ve cezalılar var. Onların da takıma dahil olmasıyla birlikte daha iyi olacağız. Kasımpaşa bundan sonra yukarıyı hedefleyecek. Ligi istediği yerde bitirecek. Bu takım çok can yakacak. Buna yürekten inanıyorum' diye konuştu.