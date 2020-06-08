Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir ile 13 Haziran Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.
Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde Alanyaspor Kulübünün haftalık yönetim kurulu toplantısı, 2 ay sonra maske ve sosyal mesafe tedbirleri alınarak yapıldı.