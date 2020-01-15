Aytemiz Alanyaspor, Mustafa Pektemek ve Emircan Altıntaş'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. - Son Dakika
Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor, Mustafa Pektemek ve Emircan Altıntaş'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. - Son Dakika Spor

Aytemiz Alanyaspor, Mustafa Pektemek ve Emircan Altıntaş'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

6 saat önce

Aytemiz Alanyaspor, Mustafa Pektemek ve Emircan Altıntaş'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Aytemiz Alanyaspor, Mustafa Pektemek ve Emircan Altıntaş'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı., System.String[]

Aytemiz Alanyaspor, Mustafa Pektemek ve Emircan Altıntaş'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Mustafa Pektemek, Altıntaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
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