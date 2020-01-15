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Aytemiz Alanyaspor, Mustafa Pektemek ve Emircan Altıntaş'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
6 saat önce
Aytemiz Alanyaspor, Mustafa Pektemek ve Emircan Altıntaş'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
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