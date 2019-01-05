Aytemiz Alanyaspor, Ozan Tufan Transferini Açıkladı
28 dakika önce
Aytemiz Alanyaspor, Ozan Tufan ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Aytemiz Alanyaspor
, Ozan Tufan
ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Fenerbahçe
'de forma şansı bulamayan 23 yaşındaki Ozan Tufan, Aytemiz Alanyaspor ile anlaşma sağladı. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden transferi duyuran yeşil-turunculu ekip yaptığı açıklamada, "Aytemiz Alanyasporumuza hoş geldin Ozan" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:54 Kaynak: DHA
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