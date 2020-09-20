Aytemiz Alanyaspor, Rosenborg maçı hazırlıklarına başladı

Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama: Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor

Uyuşturucu etkisinde olduğu düşünülen gencin kendi kendine zarar verdiği anlar kamerada

Cuma namazına giden çocuğun ölümüne neden olan sürücü: Ben de öz evladımı kaybettim, bu acıyı bilirim