Aytemiz Alanyaspor, rotayı lige çevirdi; ilk hedef Konya

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0'lık skorla elenen Aytemiz Alanyaspor, rotasını lige çevirdi. Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor yarın saat 13.30'da İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemliğini Koray Gençerler yapacak. Ligde son haftalarda inişli çıkışlı bir performans sergileyen Alanyaspor son 10 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, 18 puan topladı ve ligde 31'inci haftaya 49 puanla 5'inci sırada girdi. Ligde uzun süre en az gol yiyen ve en çok gol atan takımlardan biri olarak devam eden turuncu yeşilli takım son 10 haftada 18 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 11 gol gördü. 30 hafta boyunca toplam 48 gol atan ve kalesinde 28 gol gören Alanyaspor, bu sonuçlarla son haftalarda kalesini gole kapatamadı.