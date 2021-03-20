Aytemiz Alanyaspor, rotayı lige çevirdi; ilk hedef Konya - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor, rotayı lige çevirdi; ilk hedef Konya

20.03.2021 10:59
Aytemiz Alanyaspor, rotayı lige çevirdi; ilk hedef Konya, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0'lık skorla elenen Aytemiz Alanyaspor, rotasını lige çevirdi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0'lık skorla elenen Aytemiz Alanyaspor, rotasını lige çevirdi. Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor yarın saat 13.30'da İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemliğini Koray Gençerler yapacak. Ligde son haftalarda inişli çıkışlı bir performans sergileyen Alanyaspor son 10 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, 18 puan topladı ve ligde 31'inci haftaya 49 puanla 5'inci sırada girdi. Ligde uzun süre en az gol yiyen ve en çok gol atan takımlardan biri olarak devam eden turuncu yeşilli takım son 10 haftada 18 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 11 gol gördü. 30 hafta boyunca toplam 48 gol atan ve kalesinde 28 gol gören Alanyaspor, bu sonuçlarla son haftalarda kalesini gole kapatamadı.

MUTLAKA BİR TARAF KAZANDISüper Lig'de bugüne dek Alanyaspor ve Konyaspor 9 kez karşılaşırken, bu maçlardan Akdeniz temsilcisi 5, Konyaspor ise 4 kez galip geldi. İki rakip arasında oynanan Süper Lig maçlarının hiçbiri beraberlikle sonuçlanmadı. Bir diğer ilginç istatistik ise her iki takım da bugüne dek oynanan lig maçlarında toplam 16 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında oynanan maçlarda en çok alınan sonuç 3-2 olurken, en gollü karşılaşma 4-2'lik Konyaspor'un galibiyeti oldu. Ligin bu sezon ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı ise Khouma Babacar'ın tek golüyle Alanyaspor 1-0 kazandı. Öte yandan Akdeniz temsilcisi son 3 maçtır rakibine mağlup olmuyor. Konyaspor, Alanyaspor'u en son 2018-2019 sezonunda 4-2'lik skorla mağlup etti.3 ÖNEMLİ İSİM KADRODA YOKAytemiz Alanyaspor yarın oynanacak Konyaspor maçına 3 önemli isimden yoksun olarak çıkacak. Sağ kanatta hem Efecan Karaca hem Damian Kadzior sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Onların dışında takımın en golcü isimlerinden Khouma Babacar da sakat olduğu için kadroda yer almayan futbolculardan. Bu 3 oyuncu dışında sakat cezalı oyuncusu bulunmayan Alanyaspor'da Efecan Karaca, Adam Bareiro, François Moubandje, Ceyhun Gülselam ve Georgios Tzavellas sarı kart sınırındaki oyuncular. Milli araya 3 puan alarak girmek isteyen Alanyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak bugün kara yoluyla Konya'ya doğru hareket ediyor.MUHTEMEL KARDOAlanyaspor'un Konyaspor maçı muhtemel 11'i şöyle; Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Tayfur, Salih, Davidson, Mustafa PektemekSAKAT: Efecan Karaca, Damian Kadzior, Khouma BabacarCEZALI: Yok

Aytemiz Alanyaspor, rotayı lige çevirdi; ilk hedef Konya
Aytemiz Alanyaspor, rotayı lige çevirdi; ilk hedef Konya
Aytemiz Alanyaspor, rotayı lige çevirdi; ilk hedef Konya
Aytemiz Alanyaspor, rotayı lige çevirdi; ilk hedef Konya

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Antalyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor, rotayı lige çevirdi; ilk hedef Konya - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği dünya basınında da geniş yankı uyandırdı Erdoğan 2 ay önce sinyali vermişti! Naci Ağbal'ın uyarıları dikkate almaması sonunu getirdi Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken paylaşım Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bir dönem milletvekilliği yaptığı ortaya çıktı Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi Şarkıcı Bayhan'dan Deniz Seki ile ilgili şaşırtan açıklama
Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı         
11:12
İç çamaşırına sakladığı telefonun sesini açık unutunca, sınavda yakayı ele verdi İç çamaşırına sakladığı telefonun sesini açık unutunca, sınavda yakayı ele verdi         
10:59
Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı         
10:23
Lüks rezidanstaki sahte güzellik merkezine baskın: 'Dünyaca ünlü doktor' yalanıyla binlerce lirayı cebe atmışlar Lüks rezidanstaki sahte güzellik merkezine baskın: 'Dünyaca ünlü doktor' yalanıyla binlerce lirayı cebe atmışlar         
10:06
Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı         
09:51
Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu         
09:07
Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Ağbal'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Ağbal'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim         
08:05
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi         
02:12
Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti         
23:12
Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı         
22:47
Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster         
21:18
ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü         
19:33
Katie Price altıncı kez hamile kaldı Katie Price altıncı kez hamile kaldı         
17:49
Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı         
16:34
Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı         
15:55
Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu         
15:40
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2021 11:29:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aytemiz Alanyaspor, rotayı lige çevirdi; ilk hedef Konya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei