Aytemiz, Alanyaspor sponsorluğunu uzattı - Son Dakika

Aytemiz, Alanyaspor sponsorluğunu uzattı

Akaryakıt firması Aytemiz, 2016'dan bu yana isim sponsoru olduğu Alanyaspor ile anlaşmasını uzattı.

Aytemiz, Alanyaspor sponsorluğunu uzattı, System.String[]

Akaryakıt firması Aytemiz, 2016'dan bu yana isim sponsoru olduğu Alanyaspor ile anlaşmasını uzattı.

Aytemiz, 2016 yılından bu yana destek verdiği Alanyaspor ile isim sponsorluğu için yeniden sözleşme imzaladı. Alanyaspor, 2020-2021 Türkiye Süper Lig Sezonu'nda da Aytemiz'in verdiği güçlü destekle mücadeleye devam edecek. Turuncu - yeşilli takım, anlaşmaya göre tüm sezon boyunca Aytemiz Alanyaspor adını taşıyacak. Akaryakıt firması üst üste beşinci kez desteğini sürdürüyor. Aytemiz genel müdürlük binasında gerçekleştirilen imza törenine Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık katıldı.

Her zaman sporu ve sporcuyu destekleyen bir anlayışla hareket ettiklerini ifade eden Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık bu yılki sponsorlukla ilgili olarak "Aytemiz olarak geliştirdiğimiz yenilikçi hizmetlerle sektörün en dinamik markalarından biriyiz. Bu dinamizmimizin spordaki sesi olan Alanyaspor, sponsor olduğumuz dört yıl içerisinde tüm mücadelelerde gösterdiği yükselen performansı ve yakaladığı istikrar ile Süper Lig'de kendine kalıcı bir yer edindi. Takımın yakaladığı pozitif hava ile bu sezonda da Türk futboluna heyecan ve renk katacağına inanıyoruz. Alanyaspor'la dört yıllık beraberliğimizde güzel bir sinerji oluşturduğumuzu düşünüyoruz ve bu yıl da takıma destek olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. 2020-2021 sezonundaki ilk yarı maçlarının seyircisiz oynanması kararına rağmen ligimiz oldukça heyecanlı bir başlangıç yaptı. Şartlar ne olursa olsun takımımızın yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Aytemiz Alanyaspor'umuza yeni sezonda da başarılar diliyorum" dedi.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise ""Türkiye'nin güçlü ve büyüyen akaryakıt firması olan Aytemiz ile iş birliğimizin 5'inci yılına giriyoruz. Bu iş birliğinden aldığımız kuvvetle yeni sezonda da başarılı işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Bu anlaşmada emeği geçenlere ve firma yetkililerine ayrıca teşekkür ederim. Her iki taraf için de hayırlı olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Akaryakıt, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 10:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aytemiz, Alanyaspor sponsorluğunu uzattı - Son Dakika Ekonomi

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