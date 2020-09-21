Aytemiz Alanyaspor tarihinde ilk kez Avrupa arenasında

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda mücadele edecek Aytemiz Alanyaspor, perşembe günü deplasmanda Rosenborg ile karşılaşacak. Tarihinde ilk kez Avrupa arenasına çıkacak Alanyaspor'da hedef Norveç ekibini yenip, Avrupa'da ilerlemek.

Aytemiz Alanyaspor, 72 yıllık kulüp tarihinde ilk kez katılacağı UEFA Avrupa Ligi'nde, 3'üncü ön eleme turunda 24 Eylül Perşembe günü deplasmanda Norveç ekibi Rosenborg ile karşılaşacak. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak maç için turuncu yeşilli takım çarşamba günü saat 12.00'de Gazipaşa Alanya Havalimanı'ndan özel uçakla Norveç'e gidecek.