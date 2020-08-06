Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile anlaştı - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile anlaştı

Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Erol Bulut'un ayrılmasının ardından Çağdaş Atan ile her konuda anlaşmaya vardı.

Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile anlaştı, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Erol Bulut'un ayrılmasının ardından Çağdaş Atan ile her konuda anlaşmaya vardı.

Süper Ligi 5. sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da final oynayan Akdeniz ekibi, teknik direktör Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesinin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yanında yardımcı antrenörlük görevi yapan Çağdaş Atan ile anlaştı. Alanyaspor'da ilk kez teknik direktör deneyimi yaşayacak olan Atan, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende 3 yıllık sözleşemeye imza attı.

Törende konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktör Erol Bulut ve ekibi ile güzel bir sezon geçirdiklerini söyledi. Erol Bulut'un Fenerbahçe ile sözleşme imzaladığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Kendisine ve ekibine bize yapmış oldukları hizmetlerden dolayı şahsım, yönetim ve camiam adına çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki teknik direktörlük hayatında da başarılar diliyorum. Yeni teknik direktörümüzü sizlerin huzurunda bugün kamuoyuna açıklıyoruz. Çağdaş Atan hocamla yeni bir yola çıkıyoruz, yeni bir yol haritamız var." diye konuştu.

Çağdaş Atan ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Hocamıza hayırlı uğurlu olsun. Alanyaspor camiamıza da hayırlı uğurlu olsun. Biz hocamızla daha önce biliyorsunuz Sergen hoca döneminde çalıştık. Biz onu biliyoruz, o bizi biliyor. Onun neler yapacağını bildiğimiz için hocamızla yola çıkmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

"Alanyaspor, ligin yükselen bir değeri"

Teknik direktör Çağdaş Atan ise başkan ve yönetim kuruluna kendisine duyulan güvenden dolayı teşekkür ederek, Sergen Yalçın döneminde severek ve özveriyle hep beraber çalıştıklarını söyledi.

Alanya'da güzel bir serüvenin başlangıcını yaptıklarını anlatan Atan, "Alanyaspor şu an ligin yükselen bir değeri. Burada olmak benim için hem önemli bir fırsat hem de çok gurur verici. Tabii ki Sergen Yalçın ve ekibine de çok teşekkür etmek istiyorum. Ben futbolu bıraktıktan sonra bana kapıyı açtı, Sergen Hoca. Sahanın içinde sınırsız özgürlük verdi. Tatmadığım, yaşamadığım, denemediğim şey kalmadı. Onun sayesinde çok büyük tecrübeler edindim. Ona ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek sezon da benim olmadığım zamanda da çok başarılı olurlar. Ona tekrar teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Alanyaspor'un olumlu yatırımlar yapan bir kulüp olduğunu aktaran Atan, Akdeniz temsilcisinin Türkiye'nin yükselen bir değeri olduğunu dile getirdi.

Bu değer doğrultusunda kendilerinin de bilgi, birikim, gençlik ve enerjilerini sahaya koyacaklarını kaydeden Atan, "Her sene Türk futboluna en az 1-2 genç oyuncu kazandırabilen, marka değeri yüksek bir takım olarak Alanya'yı taşımaya devam edeceğiz." dedi.

"Görüştüğümüz, anlaşmaya vardığımız oyuncular var"

Çağdaş Atan, Alanyaspor'un oyuncu bazında kabuk değiştirdiğini aktararak, bu kulübe olumlu hizmetleri olan bazı oyuncuların aralarından ayrıldığını bildirdi.

Giden ve gidecek oyuncuların yerine de gayet başarılı transferler yapmayı düşündüklerini ifade eden Atan, şöyle konuştu:

"Hali hazırda da görüştüğümüz, anlaşmaya vardığımız oyuncular var. Bu işi zaten başkanımız ve yönetim kurulu en iyi şekilde senelerdir yaptığını gösterdi. Güçlü bir takım olacağız, rekabetçi bir takım olacağız. Aynı zamanda da üreten bir takım olacağız. Bir projenin içerisindeyiz. Uzun süreli bir sözleşme bana olan güveni gösteriyor. Bundan dolayı çok mutluyum. Bir an önce antrenmanlara başlayıp yol kat etmek istiyoruz."

Teknik direktör Çağdaş Atan'ın ekibinde yardımcı antrenörler Francesco Farioli, Mustafa Keçeli ve Hasan Fırat, kondisyoner Giovanni Melchiorre, kaleci antrenörü Miguel Miranda ve analist Ufuk Özbey yer alıyor.

Aytemiz Alanyaspor, Çağdaş Atan, Erol Bulut, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 07:13

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile anlaştı - Son Dakika Spor
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