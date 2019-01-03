Aytemiz Alanyaspor Testten Geçti
1 saat önce
AYTEMİZ Alanyaspor'da futbolcular 'Nordbord' ve 'Smartjump' testlerinden geçti.
AYTEMİZ Alanyaspor
'da futbolcular 'Nordbord' ve 'Smartjump' testlerinden geçti.
Devre arası kampını Alanya'daki bir otelin tesislerinde sürdüren Aytemiz Alanyaspor
'da futbolcular bu sabah fitness salonunda yapılan kuvvet antrenmanında 'Nordbord' ve 'Smartjump' testlerinden geçti. Bir firmanın direktörü Mehmet Seçkin ve Çınar
Kaynak tarafından futbolcuların kas gücü değerlerini tespit etmek amacıyla yapılan testlerin ardından antrenörler gözetiminde kuvvet çalışmaları yapıldı.
Aytemiz Alanyaspor, bugün saat 17.00'de kamp yaptığı otelin futbol sahasında yapacağı antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:53 Kaynak: DHA
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