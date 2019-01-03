Son Dakika Haberleri: Aytemiz Alanyaspor Testten Geçti

Aytemiz Alanyaspor Testten Geçti

1 saat önce

AYTEMİZ Alanyaspor'da futbolcular 'Nordbord' ve 'Smartjump' testlerinden geçti.

Aytemiz Alanyaspor Testten Geçti, System.String[]
AYTEMİZ Alanyaspor'da futbolcular 'Nordbord' ve 'Smartjump' testlerinden geçti.

Devre arası kampını Alanya'daki bir otelin tesislerinde sürdüren Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular bu sabah fitness salonunda yapılan kuvvet antrenmanında 'Nordbord' ve 'Smartjump' testlerinden geçti. Bir firmanın direktörü Mehmet Seçkin ve Çınar Kaynak tarafından futbolcuların kas gücü değerlerini tespit etmek amacıyla yapılan testlerin ardından antrenörler gözetiminde kuvvet çalışmaları yapıldı.

Aytemiz Alanyaspor, bugün saat 17.00'de kamp yaptığı otelin futbol sahasında yapacağı antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:53 Kaynak: DHA

Sabah, Alanya, Aytemiz Alanyaspor, Spor
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