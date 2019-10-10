Aytemiz alanyaspor topbaşı yaptı

Süper Lig'in 8'inci haftasında evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan lider Aytemiz Alanyaspor, milli maç arasını iyi değerlendirmek için çalışmalarına erken başladı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan idmana sakatlığı bulunan Salih, Lokman, Juanfran ile izinli olan Marafona ve milli takım kampında bulunan Efecan, Siopis, Bakasetas katılmadı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, rejenerasyon çalışmayla devam etti.

"EKSİKLİĞİMİZ VAR"

Antrenman öncesinde gazetecilere konuşan teknik direktör Erol Bulut, Beşiktaş mağlubiyetini değerlendirdi. Beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını belirten Bulut, "İyi oynadığımız bir müsabakadan 2-0 mağlup ayrıldık. Yeterince gol pozisyonu yarattığımız bir maçtı. Büyük takıma karşı 7-8 tane gol pozisyonuna girdik. Beşiktaş penaltı pozisyonuna kadar kalemizde pozisyon bulamadı ama maçın genel gidişatına baktığımızda üstün olan taraf bizdik, baskı yapan takım bizdik, gol pozisyonları bulan takım bizdik. Maalesef yakaladığınız pozisyonları değerlendiremediğiniz zaman galip gelemiyorsunuz. Aynı şekilde bir hafta önce Sivasspor'a karşı da aynı durumları maalesef yaşadık. Yeterince gol pozisyonuna girdik, o zaman da değerlendiremedik. Son 2-3 haftadır bir eksikliğimiz var pozisyonları değerlendirmede. Milli maç arasında oturup bunları değerlendireceğiz. Önümüzdeki pazar günü hazırlık maçımız var. Eksiklerimizi orada gidermeye çalışacağız. Ondan sonra Rizespor maçına doğru daha detaylı çalışarak geçmiş haftalarda kaçırdığımız pozisyonları Rizespor maçında engellemeye çalışacağız" dedi.

"BEŞİKTAŞ BASKILI OYNAR DİYE DÜŞÜNDÜM"

Bir gazetecinin Beşiktaş maçında ilk 6 haftada forma giyen 11'in dışında değişik bir kadroyla sahaya çıktıklarını sorması üzerine Bulut, "Planımda vardı. Hem Junior Fernandes olsun, hem de Steven Coulker olsun kendilerine maçtan önce konuşmalarımı yaptım, oynatmayacağımı. Junior Fernandes'in oynamamasının nedeni, rakip takımın daha baskılı ve hücuma yönelik bir futbol oynayacaklarını düşünmem. O yüzden Yacine'i seçtim sol tarafta. Defansa da çok yardımcı olabileceğinden dolayı. Zaten o anlamda görevini çok iyi yaptı. Fakat Beşiktaş baskılı oynamadı, tam tersi biz daha baskılı oynadık. Defansta da sol ayaklı bir stoperle başlamak istedim. Topu oyunda sokabilen, topları yana daha iyi atabilen, baskı yediğimizde topu daha rahat kullanabilen sol ayaklı bir stoper olması gerekiyordu. O yüzden o şekilde başladım" diye konuştu.

"JUANFRAN'IN EKSİKLİĞİNİ BİRAZ HİSSETTİK"

Sakat ve kart sınırında olan oyuncuların durumlarını da değerlendiren teknik direktör Bulut, şöyle dedi:

"Zaten son Beşiktaş maçında Juanfran'ın eksikliğini biraz hissettik ama bu demek değildi ki Baiano çok kötüydü. Hele de uzun zamandan sonra maç oynadı Baiano. O da sakatlıktan yeni çıkmış bir oyuncumuz. İlerleyen haftalarda Baiano ve Onur'u o pozisyonlarda daha iyi değerlendirmeye çalışacağız. Salih'in bir sakatlığı var. O da 2-3 gün sonra aramıza katılacak. Kartlar ve cezalar futbolun içerisinde olan durumlar. Cezalı duruma düşen olduğunda diğer futbolcu arkadaşlarımızı değerlendireceğiz."