Aytemiz Alanyaspor topbaşı yaptı - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor topbaşı yaptı

Aytemiz Alanyaspor yeni sezon hazırlıkları için kulüp tesislerinde topbaşı yaptı.

Aytemiz Alanyaspor topbaşı yaptı, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor yeni sezon hazırlıkları için kulüp tesislerinde topbaşı yaptı.

Aytemiz Alanyaspor, 2020-2021 sezonu için hazırlıklarına bu akşam saat 20.00'da Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenmanla başladı. Antrenman öncesi, doğum günü olan futbolcu Mustafa Pektemek için pasta kesilerek kutlama yapıldı. Turuncu yeşilliler kutlamanın ardından antrenmana başladı.Teknik direktör Çağdaş Atan gözetiminde yapılan idman ısınma çalışmalarıyla başladı. Alanyaspor daha sonra dar alanda pas ve yön değiştirme çalışmaları yaptı. Antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi. Alanyaspor takımı çalışmalarına yarın saat 20.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.


Aytemiz Alanyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 00:24

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor topbaşı yaptı - Son Dakika Spor
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