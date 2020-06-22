Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçından notlar - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelen Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor, son maçlarına göre ilk 11'de birer değişiklikle sahaya çıktı.

Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçından notlar, System.String[]

Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelen Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor, son maçlarına göre ilk 11'de birer değişiklikle sahaya çıktı.

Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Aytemiz Alanyaspor, finaldeki rakibi Trabzonspor'u Süper Lig'in 28. haftasında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda ağırladı.

Ev sahibi ekipte sakatlığı devam eden Manolis Siopis, kadroda yer almadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan maçın ilk 11'inde bir değişikliğe giden Akdeniz temsilcisinde, Juanfran'ın yerine Baiano sahada yer aldı.

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor karşısında kalede Marafona ile sahaya çıkarken, savunma dörtlüsünde Baiano, Caulker, Tzavellas, N'Sakala yer aldı. Orta sahanın ortasında Ceyhun Gülselam- Salih Uçan ikilisine yer veren turuncu-yeşilliler, bu isimlerin önünde Bakasetas'a şans tanıdı. Hücum kanatlarında Efecan Karaca ve Junior Fernandes'in görev yaptığı Alanyaspor'da forvette ise Cisse gol aradı.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının ilk 11'inde bir değişiklik yaptı


Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme ve Jose Sosa, Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemedi. Cezası sona eren Guilherme ise takımdaki yerini aldı.

Bordo-mavililerde, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde yer alan Nwakaeme'nin yerine Guilherme forma giydi.

Alanyaspor maçına Trabzonspor; Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Guilherme, Sörloth 11'iyle başladı.

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 09:21 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçından notlar - Son Dakika Spor
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