Aytemiz Alanyaspor'u Sivas'a taşıyan uçak, sis nedeniyle Kayseri'ye inecek

Süper Lig'in 23'üncü haftasının açılış maçında Demir Grup Sivasspor ile yarın karşı karşıya gelecek Aytemiz Alanyaspor'da kafileyi taşıyan uçak, sis nedeniyle Sivas'a inemedi. Uçak, Kayseri'ye inecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor'un uçağı da hava şartlarından dolayı Sivas'a inememiş ve kafile Kayseri'ye indikten sonra karayoluyla Sivas'a geçmişti.