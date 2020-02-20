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Aytemiz Alanyaspor'u Sivas'a taşıyan uçak, sis nedeniyle Kayseri'ye inecek
7 saat önce
Süper Lig'in 23'üncü haftasının açılış maçında Demir Grup Sivasspor ile yarın karşı karşıya gelecek Aytemiz Alanyaspor'da kafileyi taşıyan uçak, sis nedeniyle Sivas'a inemedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:49 Kaynak: DHA
Süper Lig'in 23'üncü haftasının açılış maçında Demir Grup Sivasspor ile yarın karşı karşıya gelecek Aytemiz Alanyaspor'da kafileyi taşıyan uçak, sis nedeniyle Sivas'a inemedi. Uçak, Kayseri'ye inecek.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor'un uçağı da hava şartlarından dolayı Sivas'a inememiş ve kafile Kayseri'ye indikten sonra karayoluyla Sivas'a geçmişti.
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