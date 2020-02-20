Aytemiz Alanyaspor'u Sivas'a taşıyan uçak, sis nedeniyle Kayseri'ye inecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor'u Sivas'a taşıyan uçak, sis nedeniyle Kayseri'ye inecek - Son Dakika Spor

Aytemiz Alanyaspor'u Sivas'a taşıyan uçak, sis nedeniyle Kayseri'ye inecek

7 saat önce

Süper Lig'in 23'üncü haftasının açılış maçında Demir Grup Sivasspor ile yarın karşı karşıya gelecek Aytemiz Alanyaspor'da kafileyi taşıyan uçak, sis nedeniyle Sivas'a inemedi.

Aytemiz Alanyaspor'u Sivas'a taşıyan uçak, sis nedeniyle Kayseri'ye inecek, System.String[]

Süper Lig'in 23'üncü haftasının açılış maçında Demir Grup Sivasspor ile yarın karşı karşıya gelecek Aytemiz Alanyaspor'da kafileyi taşıyan uçak, sis nedeniyle Sivas'a inemedi. Uçak, Kayseri'ye inecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor'un uçağı da hava şartlarından dolayı Sivas'a inememiş ve kafile Kayseri'ye indikten sonra karayoluyla Sivas'a geçmişti.


Aytemiz Alanyaspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:49 Kaynak: DHA
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