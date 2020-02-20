Aytemiz Alanyaspor'u taşıyan uçak Sivas'taki sis nedeniyle Kayseri'ye indi - Son Dakika
Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor'u taşıyan uçak Sivas'taki sis nedeniyle Kayseri'ye indi - Son Dakika Spor

Aytemiz Alanyaspor'u taşıyan uçak Sivas'taki sis nedeniyle Kayseri'ye indi

6 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor'u taşıyan özel uçak sis nedeniyle Sivas'a inemedi.

Aytemiz Alanyaspor'u taşıyan uçak Sivas'taki sis nedeniyle Kayseri'ye indi, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor'u taşıyan özel uçak sis nedeniyle Sivas'a inemedi.

Sivas'a gitmek üzere Antalya'dan kalkış yapan Aytemiz Alanyaspor kafilesini taşıyan özel uçak, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndaki yoğun sis nedeniyle Kayseri'ye iniş yaptı.

Kafilenin kara yolu ile Sivas'a hareket edeceği öğrenildi.

Aytemiz Alanyaspor, Kayseri, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:24 Kaynak: AA
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