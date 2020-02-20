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Aytemiz Alanyaspor'u taşıyan uçak Sivas'taki sis nedeniyle Kayseri'ye indi
6 saat önce
Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor'u taşıyan özel uçak sis nedeniyle Sivas'a inemedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:24 Kaynak: AA
Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor'u taşıyan özel uçak sis nedeniyle Sivas'a inemedi.
Sivas'a gitmek üzere Antalya'dan kalkış yapan Aytemiz Alanyaspor kafilesini taşıyan özel uçak, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndaki yoğun sis nedeniyle Kayseri'ye iniş yaptı.
Kafilenin kara yolu ile Sivas'a hareket edeceği öğrenildi.
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