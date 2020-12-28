Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda yüzü gülmüyor - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda yüzü gülmüyor

28.12.2020 09:54
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AYTEMİZ Alanyaspor, çıktığı son 4 deplasman maçından da mağlubiyetle döndü.

AYTEMİZ Alanyaspor, çıktığı son 4 deplasman maçından da mağlubiyetle döndü. Son 6 haftada sadece 1 galibiyet alan turuncu yeşilliler, sadece evinde 12'nci haftada Beşiktaş'ı mağlup etti. Bu hafta sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Alanyaspor, maçı kazanıp, yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Süper Lig'de uzun süre zirvedeki yerini koruyan Aytemiz Alanyaspor bu hafta koltuğu en yakın rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Son 6 haftadır istediği sonuçları alamayan Akdeniz temsilcisi, son 4 deplasman maçından da eli boş döndü. Bu sezon 4 mağlubiyet alan Alanyaspor bu yenilgilerin hepsini deplasmanda yaşadı. Akdeniz temsilcisi, bu sezon evinde hiç yenilmezken sadece Trabzonspor ile berabere kaldı.

Evindeki iki maçın da sadece birini kazanabilen Alanyaspor, yeniden çıkışa geçmek istiyor. Aytemiz Alanyaspor dün deplasmanda oynanan ve 3-1 mağlup ayrıldığı Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından bugün izin yapacak. Bu hafta sonu ise evinde son şampiyon Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.BİRBİRİNE ÇOK BENZEYEN İKİ SEZONSon iki sezondur lige çok iyi başlangıç yapan Aytemiz Alanyaspor yine ilk yarının sonuna gelinirken zirvedeki yerini kaptırdı. Bu yıl geçen sezondan da iyi bir başlangıç yapan Akdeniz temsilcisi son haftalardaki düşüşüne 'dur' demek ve yeniden çıkışa geçmek istiyor. Geçen sezon teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk 15 haftada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Alanyaspor 23 puan toplamıştı. Bu sezon ise Çağdaş Atan'ın öğrencileri 15 haftalık süreçte 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 27 puan topladı. İlk 15 haftalık süreçte mağlubiyetler eşit olsa da bu sezon turuncu yeşilliler sahada daha çok gülen taraf oldu. Geçen sezon ve bu sezonun ilk 15 haftasında 24'er gol atan Alanyaspor, geçen sezon kalesinde 14 gol görürken bu sezon 12 gol gördü. Öte yandan Aytemiz Alanyaspor'un geçen sezon oynadığı ilk 15 haftalık süreçte 2 maçta gol sesi çıkmazken, bu sezonki 15 maçında ise golsüz 90 dakikası olmadı.ÜSTÜN OYNASA DA KAZANAMIYORAytemiz Alanyaspor bu sezon çoğu maçta üstün oynayan taraf olurken, son haftalarda da bu istatistik devam etmesine rağmen istediği sonucu alamadı. Alanyaspor dün deplasmanda Gaziantep FK karşısında yine yüzde 72 oyun üstünlüğü sergilemesine rağmen sahadan yenilgiyle ayrılan taraf oldu. Savunmada verilen açıkların yanı sıra gol yollarında son vuruşlarda istenilen sonucu alamayan turuncu yeşilliler, rakiplerine karşı baskılı oynamasına rağmen galibiyet elde edemedi.

İlk yarının bitmesine 6 maç kalırken, turuncu yeşilliler bu karşılaşmaların tamamını kazanarak üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor. Alanyaspor, bu hafta sonu evinde oynayacağı Medipol Başakşehir maçıyla yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyor.


Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda yüzü gülmüyor
Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda yüzü gülmüyor
Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda yüzü gülmüyor
Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda yüzü gülmüyor
Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda yüzü gülmüyor
Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda yüzü gülmüyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda yüzü gülmüyor - Son Dakika Spor


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