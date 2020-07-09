Aytemiz Alanyaspor'un evinde bileği bükülmüyor - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor'un evinde bileği bükülmüyor

Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı farklı mağlup eden Aytemiz Alanyaspor, bu sezon iç sahadaki dokuzuncu galibiyetini kazandı.

Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı farklı mağlup eden Aytemiz Alanyaspor, bu sezon iç sahadaki dokuzuncu galibiyetini kazandı.

İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Son Dakika: Galatasaray Kulübü'nden yeni yabancı kuralına tepki: Düzeltilmesi için girişimde bulunacağız
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor

Ligin istikrarlı ekiplerinden turuncu-yeşilliler, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sergilediği başarılı performansla göz dolduruyor. Son haftalarda ligde zirve mücadelesindeki takımlara puan kaybı yaşatan Akdeniz temsilcisi, iç saha galibiyetine Galatasaray'ı 4-1 yenerek yenisini ekledi.

Ligde puanını 51'e çıkaran ve sezon bitimine 3 maç kala 14 galibiyet, 9 beraberlik, 8 mağlubiyetlik performans sergileyen Aytemiz Alanyaspor, puanının 31'ini iç sahada kazandı.

Alanyaspor, sarı-kırmızılı takıma karşı kendi sahasında ulaştığı galibiyetle 22 Haziran'da Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak başladığı yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Turuncu-yeşilli ekip, ligin 28. haftasında konuk ettiği bordo-mavililerden bir hafta sonra Göztepe ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Aytemiz Alanyaspor, 30. haftada MKE Ankaragücü'nü dış sahada 4-1 mağlup etti. Alanyaspor, 31. hafta mücadelesinde dün konuk ettiği Galatasaray karşısında aynı skorla hanesine üç puan yazdırarak, iç sahadaki galibiyet sayısını 9'a çıkardı.

En son Medipol Başakşehir'e kaybetti

Ligde son mağlubiyetini 27. haftada dış sahada, 31 hafta sonunda lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'e (2-0) karşı yaşayan Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray galibiyetinden önceki iç saha mücadelelerinde karşılaştığı Kasımpaşa (4-1), Fenerbahçe (3-1), Çaykur Rizespor (5-2), MKE Ankaragücü (5-0), İttifak Holding Konyaspor (2-1), Hes Kablo Kayserispor (5-1), BtcTurk Yeni Malatyaspor (2-1) ve Gaziantep FK'yi (1-0) yendi.

Turuncu-yeşilliler, iç sahada Trabzonspor maçının dışında Fraport TAV Antalyaspor (0-0), Medipol Başakşehir (0-0) ve Demir Grup Sivasspor (1-1) ile berabere kaldı, Göztepe (0-1), Gençlerbirliği (0-1), Beşiktaş'a (1-2) karşı ise kaybetti.

Evinde tek maçı kaldı

Bugüne kadar maçlarının 16'sını iç sahada oynayan Aytemiz Alanyaspor, 32. hafta mücadelesinde 12 Temmuz Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Bir sonraki hafta 18 Temmuz Cumartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek olan turuncu-yeşilliler, 34 haftalık sezonu dış sahada İttifak Holding Konyaspor maçıyla kapatacak.

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor'un evinde bileği bükülmüyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

14:45 Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu 14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:32 Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:33 İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi 22:52 Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı 20:03 Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Galatasaray'dan Sekidika ile ilgili çıkan haberlere yalanlama: Huküki işlem başlatacağız
17:22
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
16:41
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
16:19
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
16:05
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
15:02
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 17:27:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aytemiz Alanyaspor'un evinde bileği bükülmüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]