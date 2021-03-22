Aytemiz Alanyaspor'un ikinci yarıda deplasmanda yüzü gülmüyor

SPOR Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Turuncu yeşilli takım, ligin ikinci yarısında oynadığı 5 deplasman maçının sadece birinden 3 puanla dönebildi.

Aytemiz Alanyaspor iyi başladığı 2020- 2021 sezonunda puan kayıpları yaşamaya devam ediyor. Ekim ayından beri üst üste 3 maç galip gelemeyen turuncu yeşilliler, ligin ikinci yarısında çıktığı deplasman maçlarının yalnızca birini kazanabildi. İkinci yarıda oynadığı 5 deplasman maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Alanyaspor, rakiplerinden 5 puan koparabildi. Evinde ise ilk devre 8 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Akdeniz ekibi, ikinci yarı 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puan topladı.